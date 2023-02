Die österreichische Uniqa Insurance Group AG (ISIN: AT0000821103) will eine Dividende in Höhe von 0,55 Euro für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Im Vorjahr lag die Dividende ebenfalls bei 0,55 Euro. Auf dem aktuellen Kursniveau in Höhe von 7,96 Euro liegt die Dividendenrendite derzeit bei 6,90 Prozent. Zahltag ist der 19. Juni 2023. Ex-Dividenden Tag ist ...

