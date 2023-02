Henndorf am Wallersee/Gronau (ots) -Für sanierungsbedürftige Wohnungen, die noch zentral oder dezentral mit Gas, Öl oder einer veralteten Nachtspeicherheizung geheizt werden, leitet die innovative ETHERMA FIRE+ICE Wohnraum-Wärmepumpe mit Klimafunktion ein echtes Gamechanging ein. Für ein zukunftssicheres, effizientes Heizen und nachhaltige Kostenersparnis. In Kombination mit einer modernen Elektroheizung - wie Fußbodenheizung oder Infrarotpaneele - genießt man noch nie da gewesenen Komfort. "Die ETHERMA FIRE+ICE ist eine Monoblock-Luftwärmepumpe ohne Außeneinheit (COP-Wert 3,28), die ganz einfach an der Innenseite von Außenwänden zu montieren ist", erklärt Thomas Reiter, Geschäftsführer von ETHERMA. "Ein weiterer Vorteil: Es handelt sich auch um ein vollwertiges Klimagerät. Konzipiert ist die FIRE+ICE, die ab April 2023 erhältlich ist, insbesondere für den unkomplizierten Heizungstausch im Altbau - als dezentrale Lösung für Wohnungen von 50 bis 150 m²."Schneller Heizungstausch - sinkende KostenFakt ist für Reiter, dass Kunden lieber den Wärmeerzeuger als die Gebäudehülle sanieren. "Oft ist die ETHERMA FIRE+ICE Wärmepumpe die einzige Möglichkeit, insbesondere bei Mehrparteien-Häusern im Stadtbereich, auf ein von Gas und Öl unabhängiges, modernes Heizsystem zu wechseln. Zentrale Wärmepumpen sind hier zumeist nicht zulässig bzw. ist kein Platz vorhanden." Ein signifikanter Vorteil der ETHERMA FIRE+ICE ist, dass jeder Wohnungseigner selbst entscheiden und umrüsten kann. Sowohl Kernbohrung als auch Montage sind komplett von innen vorzunehmen, teure Kräne u. Ä. sind somit hinfällig, zudem braucht man keinen Kältetechniker. Montierbar ist die ETHERMA FIRE+ICE Wärmepumpe an jeder Außenwand mit einer vertikalen, glatten Oberfläche, der ästhetische Eindruck der Außenfassade bleibt weitgehend erhalten, da es keine störenden, lauten Außeneinheiten gibt." Den CO2-Ausstoß zu verringern und Energie kostengünstiger zu nutzen, das ist der Anspruch an jede moderne Heizung. Mit der ETHERMA FIRE+ICE geht man den nächsten Schritt in Richtung "Erwärme dein Zuhause. Nicht die Erde."Weitere Informationen: www.wärmepumpe.etherma.comPressekontakt:Catherine ReiterMarketing & CommunicationETHERMA Elektrowärme GmbHMob.: +43 | 664 88 31 7902Mail: c.reiter@etherma.comWeb: www.etherma.comOriginal-Content von: ETHERMA - Elektrowärme GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168739/5448163