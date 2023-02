BayWa re Solar Systems agiert nun in Österreich als selbstständiges Unternehmen mit eigenem Lager. Die GmbH wird von ihrem Standort in Poggersdorf in Kärnten Solarkomponenten vertreiben. Das Lager entsteht in Spittal an der Drau.Baywa re hat die BayWa re Solar Systems in Österreich ausgegründet. Davor war die Solarhandelsgesellschaft bereits mit einem eigenen Vertriebsbüro in Poggersdorf in Kärnten tätig. Die Komponenten jedoch wurden über eine Schwestergesellschaft in Tübingen ausgeliefert. Mit dem neuen Lager in Spittal an der Drau werden die Märkte in Österreich, Slowenien und Kroatien betreut. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...