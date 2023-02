Die Anleger haben sich in letzter Zeit verständlicherweise auf die europäischen Energiemärkte konzentriert, wenn sie Photon Energy analysierten. Die heute veröffentlichten Ergebnisse einer monatelangen Untersuchung von Journalisten über PFAS (Chemikalien, die mit Krebs, Unfruchtbarkeit und einem Dutzend anderer Krankheiten in Verbindung gebracht werden) könnten jedoch die Aufmerksamkeit auf das Wassersanierungsgeschäft von Photon Energy lenken. Im Rahmen der Untersuchung wurden 17.000 kontaminierte Standorte und weitere 21.000 mutmaßlich kontaminierte Standorte in ganz Europa ermittelt, deren Sanierungskosten auf viele Milliarden Euro geschätzt werden. Photon Energy verfügt über eine vielversprechende Technologie, die es dem Unternehmen ermöglichen könnte, eine wichtige Rolle bei der Beseitigung der PFAS-Kontamination zu spielen. Beiträge aus diesem Geschäft sind in der jetzigen Bewertung nicht berücksichtigt, bedeuten also zusätzliches Potenzial zu AlsterResearchs Kursziel von 4,40 EUR. AlsterResearchs Experten stufen die Aktie erneut auf KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen!