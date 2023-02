DJ Handy-Warnsystem Cell Broadcast nun bundesweit im Einsatz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Warnsystem Cell Broadcast, bei dem Warnungen per Handy empfangen werden, ist nun bundesweit eingeführt. "Nach dem erfolgreichen Probebetrieb am Warntag 2022 geht Cell Broadcast jetzt am 23. Februar 2023 endgültig in den Wirkbetrieb", erklärte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Nun könnten auch alle Lagezentren der Bundesländer eine Warnung über Cell Broadcast zusätzlich zu den bereits existierenden Warnmitteln auslösen. Damit sei ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes erreicht.

Cell Broadcast ist eine Warnnachricht, die direkt auf das Handy oder Smartphone geschickt wird. Über kein anderes Warnmittel könnten mehr Menschen erreicht werden. Cell Broadcast stelle so eine wichtige Erweiterung der in Deutschland verwendeten Warnmittel dar, wie zum Beispiel Sirenen, Radio und Fernsehen, Warn-Apps oder digitale Stadtinformationstafeln.

Für Cell-Broadcast-Warnungen wird laut den Angaben eine Standardtechnologie des Mobilfunknetzes genutzt: Handys und Smartphones registrierten sich automatisch in einer sogenannten Funkzelle, über die ein Netzempfang hergestellt werde. Der Vorteil dabei sei, dass so alle Personen anonym erreicht werden können. Der hierfür erforderliche Datenverkehr werde auch durch ein erhöhtes Aufkommen an Mobilfunkgesprächen nicht beeinflusst.

"Ab heute ist das Cell-Broadcast-Warnsystem deutschlandweit im Einsatz", erklärte der für Digitalisierung zuständige Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) über den Kurznachrichtendenst Twitter. "Wir sorgen für eine wichtige Ergänzung der bisherigen Warnsignale. Der Zusatznutzen: Wir erreichen nun automatisch erheblich mehr Menschen." Dies sei eine weitreichende Stärkung zum Schutz der Bevölkerung.

