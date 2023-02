DJ Covestro baut TPU-Werk in China

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Covestro expandiert in China. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird er dort das unternehmensweit größte Werk für Thermoplastische Polyurethane (TPU) bauen und dafür einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag in die Hand nehmen. Fertiggestellt werden soll das Werk in der Zhuhai Gaolan Port Wirtschaftsentwicklungszone in der Provinz Guangdong im Jahr 2033, die erste Bauphase Ende 2025. Die Produktionskapazität soll dann bei bis zu 120.000 Tonnen TPU pro Jahr liegen.

Der Ausbau soll in drei Phasen erfolgen. Nach der ersten Bauphase, voraussichtlich Ende 2025, soll die Produktionskapazität den Angaben zufolge bereits rund 30.000 Tonnen pro Jahr betragen.

"Diese Investition unterstreicht unsere Absicht, kontinuierlich in das Wachstum unserer Solutions & Specialties-Geschäftseinheiten zu investieren", sagte Sucheta Govil, Vorständin für Vertrieb und Marketing bei Covestro. "Mit diesem neuen Werk für TPU wollen wir vom schnellen und großen Wachstum des Marktes für diese Materialien profitieren, insbesondere in Asien und China. Das Werk wird daher vor allem die asiatischen Märkte, aber auch Bedarfe in Europa und Nordamerika bedienen können."

February 23, 2023

