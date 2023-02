Berlin (ots) -Unter dem Motto Energiewende - From Ambition to Action bietet der Berlin Energy Transition Dialogue in seiner neunten Ausgabe die ideale internationale Plattform, um konkrete Maßnahmen zur Erreichung der vereinbarten Klimaziele zu diskutieren. Damit die Energiewende gelingt, brauchen wir nicht nur interdisziplinäres Denken und neue Ansätze, sondern auch schnelles internationales Handeln.Die Bundesregierung lädt Vertreter:in der Presse herzlich ein zum9. Berlin Energy Transition DialogueEnergiewende - From Ambition to Action28.-29. März 2023im Auswärtigen AmtWO: Auswärtiges Amt, Eingang Unterwasserstraße 10, 10117 Berlin (Sicherheitskontrolle)WANN: Dienstag, 28. März um 7:00 Uhr (Pressekonferenz ab 8:00 Uhr, Konferenzbeginn 9:00 Uhr)In einer Zeit großer Chancen, aber auch großer Ungewissheit sowohl im Energiesektor als auch der Welt insgesamt, versammelt der BETD23 die einflussreichsten CEOs und Unternehmensgründer:innen, politische Entscheidungsträger:innen und hochrangige Vertreter:innen etlicher Regierungen, um Lösungen für gemeinsame Herausforderungen zu diskutieren.Über 2.000 Teilnehmer:innen aus mehr als 90 Ländern, 50 Außen- und Energieminister:innen und Staatssekretär:innen sowie über 100 hochrangige Redner:innen kommen jedes Frühjahr in der deutschen Hauptstadt zusammen, um am Berliner Energiewendedialog teilzunehmen.Eine vorherige Anmeldung ist für alle Teilnehmer:innen, einschließlich Journalist:innen, erforderlich und ausschließlich über die Konferenzwebsite möglich unter:https://www.energydialogue.berlin/press/press-registration/Für inhaltliche Fragen steht Ihnen unsere Pressestelle gerne zur Verfügung.Wir freuen uns darauf, Sie auf dem BETD23 begrüßen zu dürfen.Pressekontakt:PressebüroE-Mail: press@energydialogue.berlinTel.: +49 30 29 777 88-80c/o Bundesverband Solarwirtschaft e. V.EUREF-Campus 1610829 BerlinOriginal-Content von: Bundesverband Solarwirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15347/5448220