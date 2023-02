Für das aktuelle Warimpex-Development Mogilska 35 Offices in Krakau fand jüngst die Gleichenfeier statt. Der Rohbau des nach seiner Adresse in der Mogilska Straße 35 benannten Bürogebäudes ist damit abgeschlossen, die Fertigstellung ist noch für heuer geplant. Insgesamt entstehen 11.900 Quadratmeter vermietbarer Fläche, die höchste Standards in Bezug auf nachhaltiges Design und ökologische Bauweise erfüllen. Warimpex befindet sich derzeit in Verhandlung über die Vermietung der Büroflächen. Nach seiner Fertigstellung wird Mogilska 35 Office die BREEAM-Zertifizierung auf dem Niveau "Excellent" erhalten. Aufgrund der günstigen Bedingungen für die Unternehmensentwicklung ist Krakau derzeit der größte ...

