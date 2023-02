DJ EU-Kommission verbannt TikTok von Dienstgeräten

Von Kim Mackrael in Brüssel und Stu Woo in London

BRÜSSEL (Dow Jones)--Die EU-Kommission hat ihren Mitarbeitern die Nutzung der TikTok-App auf ihren Arbeitsgeräten untersagt und damit das Flickwerk ähnlicher, begrenzter Verbote für US-Beamte auf der anderen Seite des Atlantiks ausgeweitet. Der Schritt, der Tausende von Mitarbeitern betrifft, kommt, da Regierungsbehörden in Europa und den USA TikTok, das sich im Besitz der in Peking ansässigen Bytedance befindet, wegen Sicherheitsbedenken unter die Lupe nehmen.

Eine Sprecherin der EU-Kommission sagte, dass die Mitarbeiter angewiesen wurden, TikTok zu entfernen, wenn es auf ihren Arbeitsgeräten installiert war. Persönliche Geräte mit arbeitsbezogenen Apps, wie zum Beispiel einer professionellen E-Mail-App, seien ebenfalls von der TikTok-App ausgeschlossen worden. Die Sprecherin nannte keinen Grund für die Entscheidung der Kommission.

In den USA haben die Regierung in Washington und die Mehrheit der US-Bundesstaaten den Regierungsangestellten die Nutzung von TikTok auf Geräten der Regierung verboten. In Europa schlugen einige Mitglieder des niederländischen Parlaments ein ähnliches Verbot vor.

Einige Parlamentarier und Beamte in den USA und Europa haben ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass Peking TikTok zwingen könnte, Daten über seine Nutzer herauszugeben oder die von ihnen angesehenen Videos zu beeinflussen.

Ein Sprecher von TikTok reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar. TikTok hatte zuvor erklärt, dass es nicht mehr Nutzerdaten sammelt als konkurrierende Apps und dass es die Gelegenheit begrüßt, seine Sicherheitspraktiken mit den Regulierungsbehörden zu diskutieren.

In der Zwischenzeit bereitet sich die EU-Kommission darauf vor, strenge Regeln dafür durchzusetzen, wie große Social-Media-Plattformen mit illegalen Inhalten sowie Beschwerden von Nutzern umgehen. Es wird erwartet, dass auch TikTok zu den betroffenen Plattformen gehört.

TikTok hat in den letzten Monaten in Europa nicht die gleiche Aufmerksamkeit erhalten wie einige andere Social-Media-Plattformen. EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat mit dem Twitter-Chef Elon Musk gesprochen und Twitter wiederholt gewarnt, dass das Unternehmen mehr tun müsse, um sich auf die neuen EU-Vorschriften für soziale Medien vorzubereiten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2023 05:41 ET (10:41 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.