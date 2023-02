DJ INTERVIEW/Gerresheimer will profitablen Wachstumskurs beschleunigen

Von Christine Benders-Rüger

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Verpackungshersteller Gerresheimer hat nach Aussage seines Finanzvorstandes Bernd Metzner im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 bewiesen, dass er ein profitables Wachstumsunternehmen ist. "Mit einem organischen Umsatzplus von 16,2 Prozent sowie einem Wachstum beim währungsbereinigten adjusted EBITDA von 10,2 Prozent haben wir erneut ein Rekordjahr für uns erwirtschaftet", sagte Metzner im Gespräch mit Dow Jones Newswires. Die strategischen Investitionen der letzten Jahre hätten sich ausgezahlt und führten nun zu deutlich höheren Wachstumsraten und Erlösen.

Für das laufende Jahr 2022/23 (per Ende November) bekräftigte der Manager, dass man ein organisches Umsatzwachstum von "mindestens" 10 Prozent sowie ein organischen Wachstum beim adjusted EBITDA von ebenfalls 10 Prozent anpeilt. Die bereinigte EBITDA-Marge, die im vergangenen Jahr um 0,9 Prozentpunkte auf 19,5 Prozent gefallen ist, soll sich wieder verbessern. "Die Marge, die Sie jetzt sehen, ist wahrscheinlich der Tiefpunkt der Marge. Diese müsste sich nun verbessern", so Metzner. Grund für den Margenrückgang waren die höheren Beschaffungs- und Energiekosten, die Gerresheimer als Marktführer aber weitgehend an die Kunden weitergeben konnte.

"Mittelfristig, also im Planungszeitraum von 2023 bis 2027, rechnen wir mit einer währungsbereinigten adjusted EBITDA-Marge zwischen 23 und 25 Prozent", sagte Metzner weiter. Unter anderem soll das mit einer Verbesserung des Produktmixes erreicht werden. Gerresheimer richtet bei seinen strategischen Investments einen besonderen Fokus auf High Value Solutions sowie den globalen Kapazitätsausbau, was das profitable Wachstum beschleunigen soll. Gerresheimer plant, im Bereich der Spritzen bis zum Geschäftsjahr 2027 die Kapazität zu verdoppeln und den Umsatz im Spritzengeschäft zu verdreifachen.

Daneben ist Gerresheimer im Bereich der Glasinjektionsfläschchen mit einem Marktanteil von mehr als 30 Prozent und einer jährlichen Kapazität von mehr als 5 Milliarden Fläschchen der Marktführer. Hier sieht die Gesellschaft ein überproportionales Wachstumspotenzial bei High value Vials und Karpulen analog der erfolgreichen Marktumstellung bei Spritzen. Dort hat sich in den vergangenen zehn Jahren der Anteil von nicht-vorgewaschenen und nicht-sterilisierten Spritzen (sogenannte Bulk-Spritzen) zu 95 Prozent auf Ready-to-Fill Spritzen verlagert.

"Daneben müssen wir aber auch unsere Hausaufgaben machen, das ist auch klar", so Metzner weiter. Das heißt, die Kosten im Griff zu haben und auch die Qualitätskosten zu reduzieren. Auf die Frage, ob Gerresheimer auch unter Lieferkettenproblemen leide, sagte der Manager: "Die Probleme haben wir nicht wirklich. Wir sind nicht so sehr abhängig von den internationalen Supply-Chain-Ketten, weil wir vor Ort für unsere Kunden produzieren." Deswegen habe man auch nicht so viele komplexe Zulieferer. Zudem könnte man auch dem Vorratsvermögen sehen, dass Gerresheimer Dinge, die der Konzern als systemkritisch erachte, schon mal auf Vorrat gekauft habe. "Für uns ist das Entscheidende, dass wir liefern können. Das haben wir auch während der Covid-Pandemie-Zeit sicherstellen können."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2023 05:43 ET (10:43 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.