Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy nimmt erstes rumänisches PV-Kraftwerk in Betrieb

- Das Unternehmen hat sein erstes rumänisches Photovoltaik-(PV)-Kraftwerk mit einer Erzeugungskapazität von 5,7 MWp in der Nähe von ?iria fertiggestellt und an das Stromnetz angeschlossen.- Weltweit besitzt und betreibt das Unternehmen damit nun 89 Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 97,6 MWp.- Die jährliche Gesamtproduktion der Anlage wird voraussichtlich rund 8,7 GWh betragen, was einem erwarteten Jahresumsatz von 1,4 Mio. Euro auf Basis der aktuellen Terminpreise für Grundlaststrom in Rumänien in den nächsten 12 Monaten entspricht.

Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen") ...

