Die Brenntag SE (ISIN: DE000 A1DAHH 0) rührt neue Finanzmittel an: Der Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen hat kürzlich eine neue syndizierte Kreditfazilität in Höhe von 1,5 Mrd. EUR abgeschlossen. Die neue Fazilität hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Kreditlinie wurde mit einem Kreis von 17 Kernbanken geschlossen und ersetzt damit die im Januar 2024 auslaufende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...