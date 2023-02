DJ MARKT USA/Im Plus erwartet - Technologiewerte von Nvidia beflügelt

Die US-Aktien dürften am Donnerstag die viertägige Verlustserie beenden. Vor allem Technologiewerte verbuchen vorbörslich Gewinne nach gut aufgenommenen Ergebnissen des Grafikchip-Spezialisten Nvidia. "Die US-Aktienfutures sind heute Morgen im Plus, wobei die Nasdaq-Futures die Gewinne anführen", so Ipek Ozkardeskaya, Analystin der Swissquote Bank. "Der technologielastige Index wird sicherlich durch einen fast 9-prozentigen Anstieg der Nvidia-Aktie im nachbörslichen Handel beflügelt, nachdem das Unternehmen schwache, aber besser als erwartete Ergebnisse bekannt gab", fügt sie hinzu.

Dennoch bleibt der S&P 500 in der Spanne zwischen 3.800 und 4.200 Punkten stecken, in der er sich seit etwa drei Monaten bewegt. Die Erholung der Wall Street zu Beginn des Jahres 2023 hat in den vergangenen Sitzungen nachgelassen. Denn die Anleger sind zunehmend besorgt, dass die robusten Wirtschaftsdaten der letzten Zeit die US-Notenbank ermutigen werden, die Zinsen länger hoch zu halten. Die Inflation ist weiterhin dreimal so hoch wie das Fed-Ziel von 2 Prozent. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung, das am Mittwoch veröffentlicht wurde, belegte recht eindeutig die Entschlossenheit der Zentralbank.

Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen, die besonders empfindlich auf die Fed-Politik reagieren, geben am Donnerstag allerdings etwas nach, was die Aktienfutures unterstützt.

Der Chiphersteller Nvidia hat in seinem vierten Geschäftsquartal zwar deutlich weniger verdient und umgesetzt, die Erwartungen aber übertroffen. Zudem gab Nvidia einen positiven Ausblick ab. Die Aktie legt vorbörslich auf Nasdaq.com um knapp 9 Prozent zu. Im Sog von Nvidia verteuerten sich AMD um 3,2 Prozent, wohingegen sich bei Intel (+0,3%) weniger tat.

Ebay büßen 4,4 Prozent ein. Dass der Umsatz trotz eines Rückgangs immer noch besser als erwartet ausfiel und auch der bereinigte Gewinn die Erwartung übertraf, half nicht. Der Markt habe den Umsatzrückgang, das gesunkene Warenhandelsvolumen und die niedrigere Zahl der aktiven Nutzer des Online-Auktionshauses in den Vordergrund gestellt, hieß es.

