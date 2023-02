Tesla wollte ursprünglich an dem Standort in Grünheide komplette Batterien produzieren. Allerdings hat der Konzern von Elon Musk diese Pläne aufgegeben. Grund dafür sind Steuervergünstigungen in den Vereinigten Staaten. Tesla möchte Batteriezellen nicht komplett in Deutschland produzieren Tesla wollte ursprünglich komplette Batterien in Deutschland produzieren. Nun möchte das Unternehmen einige Produktionsschritte in den USA ausführen lassen, da ...

