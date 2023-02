Münster (ots) -Mit sechs Richtigen zur Million - ein Tipp aus Nordrhein-Westfalen hat es am Mittwoch (22. Februar) vorgemacht: Sein Treffer in der zweiten Gewinnklasse ist rund 1,3 Millionen Euro wert.Sechs RichtigeDer Online-Tipp, der zur siebten Ziehung der aktuellen Jackpotphase abgegeben wurde, brachte exakt 1.268.000,30 Euro ein. Ob es sich beim Gewinner aus Nordrhein-Westfalen um einen einzelnen Spielteilnehmer oder eine Tippgemeinschaft handelt, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Zahlen, die fürs große Glück sorgten, lauten 4-6-9-27-44-46. Nur die Superzahl 8 hat auf dem Spielschein gefehlt, um den Jackpot zu knacken.Weiterer HochgewinnerAuch bei SUPER 6 gibt es einen glücklichen Gewinner zu vermelden: 100.000 Euro gehen in den Raum Mühlheim. Der Glücks-Tipp für die Zusatzlotterie wurde von einem noch nicht namentlich bekannten Spielteilnehmer in einer WestLotto-Annahmestelle abgegeben.Neuer JackpotDer Jackpot für die Ziehung am Samstag (25. Februar) steigt auf rund 15 Millionen Euro (Gewinnchance 1: 140 Millionen). Auch im zweiten Rang können Tipper dann wieder gehörig abräumen - rund 2 Millionen Euro liegen im Topf. Wer sich den aktuellen Jackpot holen möchte, kann seinen Tipp online unter www.westlotto.de oder in jeder WestLotto-Annahmestelle abgeben. Möglich ist dies bis kommenden Samstag (25. Februar), 19 Uhr.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.deOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5448360