Der Chairman der MultiBank Group erhielt den Top-Award, und die MultiBank Group wurde zudem als führende Institution für Finanzderivate ausgezeichnet.

Die prestigeträchtige Le Fonti Awards-Feier fand am Donnerstagabend im Palace Downtown Dubai statt. Unter den Teilnehmern waren prominente Persönlichkeiten aus der Geschäftswelt rund um den Globus.

Chairman of MultiBank Group, Mr. Naser Taher, during his speech at Le Fonti Awards. (Photo: Business Wire)

Mit den jährlich vergebenen Awards, die branchenweit als echtes Gütesiegel gelten, werden geschäftliche Spitzenleistungen gewürdigt. Im Rahmen der Feierlichkeit erhielt die MultiBank Group die Auszeichnung als "Leading Financial Derivatives Institution" und ihr Vorstandsvorsitzender Naser Taher wurde zum "Chairman of the Year" gekürt.

In einer Stellungnahme zu der doppelten Auszeichnung sagte Naser Taher: "Sie bezeugt die Leistungsbereitschaft und das Engagement unserer Belegschaft" und ist eine Bestätigung des Einsatzes der gesamten MultiBank Group. In seiner Rede erklärte Taher: "Die MultiBank Group hat sich mit einem Tagesumsatz von 12,1 Milliarden USD, mehr als einer Million Kunden und über 30.000 institutionellen Kunden zu einer der größten, wenn nicht gar zur größten Institution für Finanzderivate entwickelt. Dazu blicken wir seit 2005 auf eine makellose Geschichte bei all unseren 11 Aufsichtsbehörden zurück."

Im Einklang mit der Ehrung als Vorsitzender des Jahres gab er jedoch auch zu, dass es ein schwieriges Jahr in der Finanzwelt gewesen sei und dass der Krypto-Markt von marktführenden Akteuren "mangelhaft verwaltet" worden sei. Er forderte zur Reform auf und sagte, dass die MultiBank Group im Jahr 2023 eine führende Rolle in der Sanierung des Krypto-Marktes spielen werde.

Le Fonti konzentriert sich auf die Optimierung der einzigartigen Eigenschaften von Unternehmen. Im Rahmen der Förderung einer Business Community von über zehn Millionen Teilnehmern weltweit bietet die Veranstaltung Führungskräften der Branche Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen, voneinander zu lernen und miteinander zu wachsen. Nach der Summit and Awards Ceremony fand als krönender Abschluss des Abends ein Galadiner statt.

Über die MultiBank Group:

Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien (USA) gegründet. Mit einem täglichen Handelsvolumen von mehr als 12,1 Milliarden US-Dollar betreut sie einen umfangreichen Kundenstamm von über 1.000.000 Kunden in 100 Ländern. Die MultiBank Group bietet preisgekrönte Handelsplattformen mit einem Hebel von bis zu 500:1 für Produkte wie Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und digitale Vermögenswerte. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://multibankfx.com/.

