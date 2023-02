Die Deutsche Telekom verkündet Quartalszahlen & bleiben Sie auf dem neuesten Stand

Werbung







Nach einem positiven vergangenen Jahr, plant der Telekommunikationskonzern seine Profitabilität weiter zu erhöhen.



Eines der bekanntesten Telekommunikationsunternehmen des Landes, die Deutsche Telekom, verkündete am heutigen morgen seine Quartalszahlen. Der Umsatz 2022 stieg um 6,1% auf circa 114 Milliarden Euro. Außerdem konnte der Konzern den Gewinn vor Zinsen und Steuern um 22,5% auf 15,4 Milliarden Euro erhöhen. Grund für den positiven Erfolg ist vor allem die positive Entwicklung der US-Tochter T-Mobile. Diese konnte 2022 6,4 Millionen neue Vertragskunden gewinnen. Außerdem stieg Anfang des Jahres, zum ersten Mal in den letzten 20 Jahren, der Aktienkurs auf über 20 Euro. Im laufendem Jahr, so teilte der Konzern mit, soll der operative Gewinn inklusive Leasingkosten um 4% erhöht werden.









Quelle: HSBC