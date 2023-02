Viele in Deutschland mit den sogenannten Ewigkeitschemikalien PFAS verunreinigten Orte sind nach Einschätzung des Umweltbundesamtes (Uba) noch unbekannt. Zuletzt sind die Rufe nach einem umfassenden Verbot der umstrittenen Substanzen merklich lauter geworden. Schließlich könnte das Problem noch größer als gedacht sein."Was wir sehen ist vermutlich die Spitze des Eisberges", heißt es in einer Antwort von Uba-Präsident Dirk Messner an die Süddeutsche Zeitung (SZ), die der Deutschen Presse-Agentur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...