MÄRKTE EUROPA/Schaukelbörse hält an - Berichtssaison liefert Impulse

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem kleinen Rücksetzer am Vortag geht es an den europäischen Aktienmärkten am Donnerstag wieder etwas nach oben. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 15.454, für den Euro-Stoxx-50 geht es um ebenfalls 0,4 Prozent nach oben - auf 4.259 Zähler. Hilfreich für die Stimmung wirke sich die Berichtssaison aus, heißt es im Handel. Zahlreiche Unternehmen hatten am Morgen Geschäftszahlen vorgelegt, die überwiegend positiv aufgenommen wurden. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung setzt keine Impulse mehr, die leicht falkenhafte Darstellung gilt mit dem Renditeanstieg vom Dienstag als eingepreist. Die Anleihen tendieren etwas leichter, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen steigt im Gegenzug um 3 Basispunkte auf 2,54 Prozent.

Euro von endgültigen Euroraum-Inflationsdaten kaum bewegt

Der Euro zeigt sich auch nach den endgültigen Inflationsdaten aus der Eurozone weiterhin schwächer. Für die Gemeinschaftswährung geht es aktuell um 0,2 Prozent auf 1,0582 Dollar nach unten, womit sie auf dem Niveau vor der Veröffentlichung liegt. Die Gesamtinflation für Januar wurde leicht auf 8,6 Prozent im Jahresvergleich nach oben revidiert, gegenüber der ursprünglichen Schätzung von 8,5 Prozent. Dies entsprach allerdings der Erwartung der Ökonomen. Die Kerninflation wurde von 5,2 auf 5,3 Prozent hochrevidiert, die Markterwartung war von einer unveränderten Rate ausgegangen. Im Dezember hatte die Gesamtinflation bei 9,2 Prozent und die Kerninflation bei 5,2 Prozent gelegen.

Cashflow sorgt bei Telekom für Dividendenfantasie

Die Deutsche Telekom hat nach Überzeugung von Bryan Garnier ein starkes Ergebnis für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht. Insbesondere die Barmittelgenerierung habe über den Erwartungen gelegen. T-Mobile US sei nach wie vor auf dem Vormarsch, während sich die Dienstleistungsumsätze in Deutschland entsprechend den Erwartungen leicht beschleunigt hätten. "Zudem führt die Erwartung eines Anstiegs des freien Cashflows um 40 Prozent in diesem Jahr zu Dividendenfantasie", so ein Marktteilnehmer. Für die Aktie geht es 0,7 Prozent nach oben.

Munich Re fallen dagegen um 3,8 Prozent. Nettoergebnis und operativer Gewinn haben die Erwartungen zwar geschlagen, die Schaden-Kosten-Quote im Rückversicherungsbereich liegt aber über den Prognosen, was negativ ist, und auch das Anlageergebnis hat die Prognosen nicht erreicht. Zudem sei die Qualität des "Beat" gering, heißt es bei der Citigroup.

AXA gewinnen dagegen 4,2 Prozent. Der bereinigte zugrunde liegende Gewinn liege 4 Prozent über den Schätzungen, heißt es bei der Citi. "Zusammen mit dem Aktienrückkaufprogramm und dem erhöhten Ausblick unterstützt das den Kurs", so das Haus.

Rolls-Royce gehören mit einer Hausse von 22 Prozent zu den großen Gewinnern des Tages. Der Triebwerkhersteller peilt für dieses Jahr die Rückkehr zu einem operativen Gewinn an und will nun in einer strategischen Überprüfung die Prioritäten neu festlegen.

Freenet mit attraktiver Dividendenrendite

Die Viertquartalszahlen von Freenet (+0,6%) sind laut der Citigroup durchwachsen ausgefallen. Die Umsätze lägen 1,6 Prozent unter den Konsensschätzungen, das EBITDA 2,5 Prozent darüber und der freie Cashflow 0,4 Prozent. Positiv heben die Analysten das EBITDA in der Mobilsparte hervor sowie die attraktive Dividendenrendite von aktuell rund 7 Prozent.

Nach robusten Geschäftszahlen gewinnen Knorr-Bremse 4,1 Prozent. Der Bremsenspezialist hat vergangenes Jahr trotz deutlich höherer Umsätze wie erwartet weniger verdient. Angesichts eines Rekordauftragseingangs blickt der Münchener Konzern aber zuversichtlich auf das neue Jahr.

Vitesco gewinnen 5,8 Prozent. Der Automobilzulieferer steigerte die bereinigte Marge im vergangenen Geschäftsjahr an den oberen Rand der angestrebten Zielspanne.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.258,79 +0,4% 15,91 +12,3% Stoxx-50 3.926,64 -0,2% -6,71 +7,5% DAX 15.454,49 +0,4% 54,60 +11,0% MDAX 28.716,19 +0,9% 259,88 +14,3% TecDAX 3.258,45 +0,7% 24,08 +11,6% SDAX 13.445,23 +1,2% 161,49 +12,7% FTSE 7.898,06 -0,4% -32,57 +6,4% CAC 7.315,76 +0,2% 16,50 +13,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,54 +0,02 -0,03 US-Zehnjahresrendite 3,94 +0,02 +0,06 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:23 Uhr Mi, 18:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0593 -0,1% 1,0617 1,0620 -1,0% EUR/JPY 142,96 -0,1% 143,18 143,12 +1,9% EUR/CHF 0,9882 +0,1% 0,9880 0,9877 -0,2% EUR/GBP 0,8810 +0,1% 0,8799 0,8805 -0,5% USD/JPY 134,96 +0,1% 134,84 134,77 +2,9% GBP/USD 1,2023 -0,2% 1,2066 1,2060 -0,6% USD/CNH (Offshore) 6,9067 +0,0% 6,8962 6,9061 -0,3% Bitcoin BTC/USD 23.863,90 -0,9% 24.422,72 23.639,66 +43,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,72 73,95 +1,0% +0,77 -7,2% Brent/ICE 81,31 80,60 +0,9% +0,71 -5,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 50,30 50,57 -0,5% -0,27 -33,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.824,60 1.825,35 -0,0% -0,75 +0,0% Silber (Spot) 21,57 21,53 +0,2% +0,05 -10,0% Platin (Spot) 956,95 955,00 +0,2% +1,95 -10,4% Kupfer-Future 4,15 4,19 -0,9% -0,04 +9,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

