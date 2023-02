DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan blieben die Börsen wegen des Geburtstags des Kaisers geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.45 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.017,50 +0,5% +4,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.201,00 +0,9% +10,7% Euro-Stoxx-50 4.264,38 +0,5% +12,4% Stoxx-50 3.929,75 -0,1% +7,6% DAX 15.467,20 +0,4% +11,1% FTSE 7.905,29 -0,3% +6,4% CAC 7.325,08 +0,4% +13,2% Nikkei-225 Feiertag +3,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 134,00 -0,15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,81 73,95 +1,2% +0,86 -7,1% Brent/ICE 81,41 80,60 +1,0% +0,81 -5,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 50,24 50,57 -0,6% -0,33 -33,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.824,83 1.825,35 -0,0% -0,52 +0,1% Silber (Spot) 21,58 21,53 +0,3% +0,06 -9,9% Platin (Spot) 957,38 955,00 +0,2% +2,38 -10,4% Kupfer-Future 4,16 4,19 -0,8% -0,03 +9,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Aktien dürften die viertägige Verlustserie beenden. Vor allem Technologiewerte verbuchen vorbörslich Gewinne nach gut aufgenommenen Ergebnissen des Grafikchip-Spezialisten Nvidia. Dennoch bleibt der S&P 500 in der Spanne zwischen 3.800 und 4.200 Punkten stecken, in der er sich seit etwa drei Monaten bewegt. Die Erholung der Wall Street zu Beginn des Jahres 2023 hat in den vergangenen Sitzungen nachgelassen. Denn die Anleger sind zunehmend besorgt, dass die robusten Wirtschaftsdaten der letzten Zeit die US-Notenbank ermutigen werden, die Zinsen länger hoch zu halten.

Nvidia hat in seinem vierten Geschäftsquartal zwar deutlich weniger verdient und umgesetzt, die Erwartungen aber übertroffen. Zudem gab das Unternehmen einen positiven Ausblick ab. Die Aktie legt vorbörslich auf Nasdaq.com um knapp 9 Prozent zu. Im Sog von Nvidia verteuern sich AMD um 3,2 Prozent, wohingegen sich bei Intel (+0,3%) weniger tut. Ebay büßen 4,4 Prozent ein. Dass der Umsatz trotz eines Rückgangs immer noch besser als erwartet ausfiel und auch der bereinigte Gewinn die Erwartung übertraf, hilft nicht. Der Markt habe den Umsatzrückgang, das gesunkene Warenhandelsvolumen und die niedrigere Zahl der aktiven Nutzer des Online-Auktionshauses in den Vordergrund gestellt, heißt es.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

15:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis (15:00 BI-PK)

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis

22:05 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,9% gg Vq 1. Veröff.: +2,9% gg Vq 3. Quartal: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,5% gg Vq 1. Veröff.: +3,5% gg Vq 3. Quartal: +4,4% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 197.000 zuvor: 194.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Nach dem kleinen Rücksetzer am Vortag geht es wieder etwas nach oben. Hilfreich für die Stimmung wirke sich die Berichtssaison aus, heißt es im Handel. Zahlreiche Unternehmen hatten am Morgen Geschäftszahlen vorgelegt, die überwiegend positiv aufgenommen wurden. Die Deutsche Telekom hat nach Überzeugung von Bryan Garnier ein starkes Ergebnis für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht. Für die Aktie geht es 0,7 Prozent nach oben. Munich Re fallen dagegen um 3,8 Prozent. Nettoergebnis und operativer Gewinn haben die Erwartungen zwar geschlagen, die Schaden-Kosten-Quote im Rückversicherungsbereich liegt aber über den Prognosen, was negativ ist, und auch das Anlageergebnis hat die Prognosen nicht erreicht. AXA gewinnen dagegen 4,2 Prozent. Der bereinigte zugrunde liegende Gewinn liege 4 Prozent über den Schätzungen, heißt es bei der Citi. Rolls-Royce gehören mit einer Hausse von 22 Prozent zu den großen Gewinnern des Tages. Der Triebwerkhersteller peilt für dieses Jahr die Rückkehr zu einem operativen Gewinn an. Die Viertquartalszahlen von Freenet (+0,6%) sind laut der Citigroup durchwachsen ausgefallen. Nach robusten Geschäftszahlen gewinnen Knorr-Bremse 4,1 Prozent. Vitesco gewinnen 5,8 Prozent. Der Automobilzulieferer steigerte die bereinigte Marge im vergangenen Geschäftsjahr an den oberen Rand der angestrebten Zielspanne.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:23 Uhr Mi, 18:05 Uhr % YTD EUR/USD 1,0596 -0,1% 1,0617 1,0620 -1,0% EUR/JPY 143,01 -0,0% 143,18 143,12 +1,9% EUR/CHF 0,9880 +0,1% 0,9880 0,9877 -0,2% EUR/GBP 0,8813 +0,1% 0,8799 0,8805 -0,4% USD/JPY 134,97 +0,1% 134,84 134,77 +2,9% GBP/USD 1,2023 -0,2% 1,2066 1,2060 -0,6% USD/CNH (Offshore) 6,9061 +0,0% 6,8962 6,9061 -0,3% Bitcoin BTC/USD 23.793,13 -1,2% 24.422,72 23.639,66 +43,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - Die Börsen schlossen sich der Vorgabe der Wall Street an. Dort waren die Indizes im späten Handel etwas zurückgekommen, nachdem sich das während des US-Aktienhandels veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung eher falkenhaft las. Die Börse in Seoul scherte allerdings nach oben aus mit einem Plus von 0,9 Prozent. Für Rückenwind sorgte, dass die südkoreanische Notenbank die Leitzinsen nach sieben Erhöhungen in Folge dieses Mal unverändert ließ. An den chinesischen Börsen ging es um bis zu 0,4 Prozent leicht nach unten. Die Analysten von China Securities sprachen nach der Wiederöffnung Chinas von einem günstigen Risiko-Rendite-Profil des Marktes angesichts niedriger Bewertungen und des Trends zur Gewinnerholung. Sollte die Erholung der Wirtschaft nicht allzu dynamisch verlaufen, müsse das nicht negativ sein, weil eine drohende Überhitzung eine regulatorische Abkühlung auslösen könnte. Sydney ging 0,4 Prozent leichter aus dem Tag. Unter den Einzelwerten gaben Hongkong Exchange um 0,1 Prozent nach, nachdem die Aktie im unmittelbaren Vorfeld der Bekanntgabe der Quartalszahlen noch 4 Prozent im Plus gelegen hatte. In Sydney zeigten sich BHP mit einem Minus von 3,4 Prozent nachrichtenlos sehr schwach. Die Aktie des Rohstoffwettberwerbers Rio Tinto gab um 1,4 Prozent nach.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag kräftiger nach unten. Neben den steigenden Kursen an den Aktienmärkten stützen auch die wieder gefallenen Erwartungen an den Zinsgipfel im Euroraum. Diese waren zuletzt auf 3,75 Prozent gestiegen, sind nach Aussagen von EZB-Ratsmitglied Villeroy aber wieder etwas gesunken. Die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Sitzung der US-Notenbank setzt derweil keine größeren Akzente am Markt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

MUNICH RE

hat ihr Gewinnziel im vergangenen Jahr trotz eines hohen Aufkommens an Naturkatastrophen und dank eines starken Schlussquartals übertroffen. Für das laufende Jahr bestätigte der DAX-Konzern seine im November ausgegebene Prognose. Die Aktionäre können sich über eine höhere Dividende und ein neues Aktienrückkaufprogramm freuen.

SAP

SAP-Aufsichtsrat hat die Weichen für die Nachfolge von Mitgründer Hasso Plattner als Vorsitzender des Gremiums geschaffen. Punit Renjen (61), bis Ende vergangenen Jahres Global CEO von Deloitte, soll bei der Hauptversammlung im Mai in den Aufsichtsrat gewählt werden. Im darauffolgenden Jahr soll er dann die Funktion des 79-jährigen Plattner einnehmen, der das Gremium seit 2003 führt.

AMPRION

hat einen bestehenden Konsortialkreditvertrag um 500 Millionen Euro aufgestockt. Der Kreditrahmen erhöht sich damit auf insgesamt 2 Milliarden Euro. Mit dem Schritt erhöht Amprion nach eigenen Angaben seine Flexibilität bei kurzfristigen Finanzierungen und reagiert auf die kurz- und mittelfristig stark steigenden Investitionen, die auf die Beschleunigung des Netzausbaus zurückzuführen sind.

AUTO1

wächst und will im vierten Quartal 2023 operativ den Breakeven erreichen. Im vergangenen Jahr steigerte die Internet-Plattform den Umsatz um 36,8 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA lag aber noch mit minus 165,6 Millionen Euro in der Verlustzone.

COVESTRO

expandiert in China. Der DAX-Konzern wird dort das unternehmensweit größte Werk für Thermoplastische Polyurethane (TPU) bauen und dafür einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag in die Hand nehmen. Fertiggestellt werden soll das Werk in der Zhuhai Gaolan Port Wirtschaftsentwicklungszone in der Provinz Guangdong im Jahr 2033, die erste Bauphase Ende 2025. Die Produktionskapazität soll dann bei bis zu 120.000 Tonnen TPU pro Jahr liegen.

DÜRR

hat 2022 bei Auftragseingang und Umsatz Rekorde erzielt und den Gewinn kräftig gesteigert. Auch im Schlussquartal konnte das Unternehmen deutlich zulegen. Laut vorläufigen Zahlen stieg der Auftragseingang im vergangenen Jahr um 16,7 Prozent auf rund 5,0 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 22 Prozent zu auf 4,3 Milliarden Euro. Das EBIT vor Sondereffekten erhöhte sich um 16,6 Prozent auf 232,2 Millionen Euro.

FIELMANN

will für das abgelaufene Jahr die Dividende halbieren und die einbehaltenen Mittel "kurzfristig für strategische Investitionen" verwenden. Die Dividende soll auf 0,75 Euro je Aktie sinken von 1,50 Euro im Vorjahr. Die im November gesenkten Ziele für das Gesamtjahr 2022 für Umsatz und Vorsteuergewinn hat Deutschlands größte Optikerkette leicht übertroffen.

GERRESHEIMER

hat nach Aussage seines Finanzvorstandes Bernd Metzner im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 bewiesen, dass er ein profitables Wachstumsunternehmen ist. "Mit einem organischen Umsatzplus von 16,2 Prozent sowie einem Wachstum beim währungsbereinigten adjusted EBITDA von 10,2 Prozent haben wir erneut ein Rekordjahr für uns erwirtschaftet", sagte Metzner im Gespräch mit Dow Jones Newswires. Die strategischen Investitionen der letzten Jahre hätten sich ausgezahlt und führten nun zu deutlich höheren Wachstumsraten und Erlösen.

HENSOLDT

hat im abgelaufenen Jahr Umsatz und operativen Gewinn prozentual zweistellig gesteigert sowie die Verschuldung gesenkt. Der Rüstungskonzern will eine höhere Dividende zahlen. Sie soll auf 0,30 Euro je Aktie steigen, ein Plus von 20 Prozent.

INDUS HOLDING

hat nach Wertminderungen im vergangenen Jahr einen Verlust geschrieben und die eigene Prognose verfehlt. Der Umsatz der fortgeführten Geschäftsbereiche stieg 2022 zwar um 10 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Das EBIT reduzierte sich aber um 19 Prozent auf 133,7 Millionen Euro. Darin enthalten sind negative 42,8 Millionen Euro nicht zahlungswirksame Wertminderungen auf Geschäfts- und Firmenwerte (Goodwill), immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.

PROGRESS-WERK OBERKIRCH (PWO)

hat im vergangenen Jahr mehr verdient und umgesetzt als in Aussicht gestellt. Neben einer guten Geschäftsentwicklung im Dezember hätten sich verschiedene Einmaleffekte, unter anderem aus Wertaufholungen im Anlagevermögen, positiv auf das Ergebnis ausgewirkt.

WINTERSHALL DEA

hat 2022 dank höherer Preise den bereinigten Gewinn kräftig gesteigert. Der Nettogewinn stieg ohne das Russlandgeschäft kräftig um 130 Prozent auf 928 Millionen Euro. Der Betriebsgewinn vor Explorationskosten (EBITDAX) wurde um 91 Prozent gesteigert auf 5,9 Milliarden Euro. Die Tagesproduktion sank um 3 Prozent auf 321.000 Barrel Öläquivalent (BOE). Der freie Cashflow stieg um 58 Prozent auf rund 2,5 Milliarden Euro.

ANGLO AMERICAN

hat im vergangenen Jahr wegen höherer Energiekosten und niedrigerer Preise netto weniger verdient. Das Bergbauunternehmen erzielte einen Nettogewinn von 4,51 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 8,56 Milliarden Dollar im Jahr 2021.

BAE SYSTEMS

hat im vergangenen Jahr vor Steuern weniger verdient und auch die Analystenprognosen verfehlt. Der britische Rüstungs- und Raumfahrtkonzern erzielte einen Vorsteuergewinn von 1,99 Milliarden Pfund Sterling verglichen mit einem Gewinn von 2,11 Milliarden Pfund im Jahr 2021. Der Konsens für den Vorsteuergewinn lag bei 2,09 Milliarden Pfund.

BOUYGUES

hat im abgelaufenen Jahr den Umsatz gesteigert, aber etwas weniger verdient. Die Dividende soll stabil bei 1,80 Euro je Aktie bleiben. Der Konzern kündigte Ziele für die im Oktober erworbene Service-Tochter Evans an.

ENI

hat im vierten Quartal zwar weniger verdient, beim Gesamtjahresergebnis jedoch von einem günstigen Rohstoff- und Raffinerieumfeld profitiert. Der italienische Öl- und Gaskonzern erzielte im vierten Quartal einen Nettogewinn von 550 Millionen Euro gegenüber 3,52 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis wurde durch die Fair-Value-Bewertung von Rohstoffderivaten, Wertminderungen von Vermögenswerten und außerordentlichen Steuern beeinträchtigt.

ESSILORLUXOTTICA

sieht sich im kommenden Jahr durch Inflation und makroökonomische Dynamik beeinträchtigt. Der französisch-italienische Konzern meldete für 2022 einen Umsatz von 24,49 Milliarden Euro, der währungsbereinigt und bereinigt um die Integration des niederländischen Einzelhändlers GrandVision um 7,5 Prozent höher lag als im Vorjahr. Analysten hatten mit einem Umsatz von 24,62 Milliarden Euro gerechnet.

NEW YORK

hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert. An die Aktionäre soll eine Regeldividende von 3,16 (Vj: 2,80) Euro je Aktie ausgeschüttete werden. Hinzu kommt eine Sonderdividende von 3,56 Euro.

ROLLS-ROYCE

hat vergangenes Jahr trotz höherer Umsätze den Verlust ausgeweitet. Aktionäre sollen für 2022 entsprechend keine Ausschüttung erhalten, wie die Rolls-Royce Holdings plc mitteilte. Die strategische Überprüfung, mit der Investitionsprioritäten identifiziert werden sollen, nehme Fahrt auf, erklärte CEO Tufan Erginbilgic. Ergebnisse daraus sollen mit den Mittelfristzielen im zweiten Halbjahr genannt werden.

TELEFONICA

hält ihre Dividende stabil, nachdem der Telekomkonzern im vierten Quartal einen Nettogewinn und einen höheren Umsatz erzielt hat. Das spanische Unternehmen meldete für das Schlussquartal einen Umsatz von 10,20 Milliarden Euro, gegenüber 9,67 Milliarden Euro im vierten Quartal 2021. Der Nettogewinn belief sich auf 525 Millionen Euro, verglichen mit einem Verlust von 1,20 Milliarden Euro im Vorjahr.

TIKTOK

Die EU-Kommission hat ihren Mitarbeitern die Nutzung der TikTok-App auf ihren Arbeitsgeräten untersagt und damit das Flickwerk ähnlicher, begrenzter Verbote für US-Beamte auf der anderen Seite des Atlantiks ausgeweitet. Der Schritt, der Tausende von Mitarbeitern betrifft, kommt, da Regierungsbehörden in Europa und den USA TikTok, das sich im Besitz der in Peking ansässigen Bytedance befindet, wegen Sicherheitsbedenken unter die Lupe nehmen.

TWITTER

Eine Richterin des Obersten Gerichtshof der USA hat Twitter beschuldigt, Online-Aktivitäten der Miliz Islamischer Staat (IS) zu ignorieren. "Hier wird der Vorwurf der vorsätzlichen Blindheit erhoben", sagte Richterin Sonia Sotomayor bei einer Anhörung vor dem Supreme Court. Twitter habe gewusst, dass der IS die Plattform nutzt, fügte sie hinzu.

