Unterföhring (ots) -"Volles Haus!": Die Einrichtung steht. Der Kühlschrank ist gefüllt. Die neuen Mitbewohner:innen sind da! Jasmin Wagner und Jochen Schropp sind bereit, ihre neuen vier Wände am Montag (27. Februar) erstmals zu präsentieren. Zwischen 16:00 und 19:00 Uhr feiert das Moderations-Duo gemeinsam mit seinen Gästen und den Zuschauer:innen die Premiere der neuen täglichen SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!" und damit auch die Einweihung seiner neuen TV-Wohngemeinschaft.Im SAT.1-Interview erzählen die beiden Moderator:innen vorab, wie ihr persönliches WG-Casting ablief, wer den größeren Putzfimmel hat oder auf einen grünen Daumen hofft und was sie unbedingt in ihr "Volles Haus!" mitbringen wollen.Jasmin, Jochen, warum seid Ihr die perfekte WG für die Show?Jasmin Wagner: "Die erste Probe von Jochen und mir für 'Volles Haus!' war ein bisschen wie ein erstes Date (lacht). Denn wir haben uns noch nicht persönlich gekannt. Man hofft einfach, dass man sich gut versteht und wünscht sich eine schöne Zeit. Und der Wunsch hat sich erfüllt: Jochen und ich freuen uns jeden Tag aufeinander und darauf, dass wir dieses Abenteuer gemeinsam beginnen. Wir inspirieren uns gegenseitig und geben uns Sicherheit. Jetzt hoffen wir, dass es uns auch gelingt, eine gute Beziehung zu unseren Mitbewohner:innen, die uns täglich vor dem Fernseher begleiten, aufzubauen."Könnte eine WG mit Euch beiden auch außerhalb des TVs klappen?Jochen Schropp: "Ich glaube, Jasmin und ich könnten tatsächlich zusammenleben. Wir verstehen uns menschlich unglaublich gut und teilen die gleichen Werte. Zudem sind wir beide auch sehr ordentlich, wobei sie gesagt hat, dass sie nicht ganz so ordentlich ist wie ich - aber bei meinem Putzfimmel ist das keine Kunst, und auch total in Ordnung (lacht).""Volles Haus!" steckt voller Programm - von Promi-News über Doku-Soaps bis "Britt - Der Talk". Worauf freut Ihr Euch am meisten?Jochen Schropp: "Ich begeisterte mich für das Gesamtpaket, das 'Volles Haus!' durch sein Live-Format zu bieten hat. Die Show ist abwechslungsreich und kann quasi nach Publikumswunsch angepasst werden. Was in 'Volles Haus!' passiert, kann sich also täglich verändern - das ist toll! Und ich kann mit den Zuschauer:innen gemeinsam noch viel lernen: einerseits über andere Menschen und was sie im Alltag umtreibt und andererseits handliche Tipps und DIY-Ideen für den Alltag."Und wen möchtet ihr zu Euch in Euer "Volles Haus!" einladen?Jasmin Wagner: "Wir haben den Platz und die Flexibilität, dass uns wirklich jede:r - ob Bäcker:in oder Rockband - besuchen kann. Ich bin auf jede:n Einzelne:n gespannt und wir können so die Sendung jeden Tag neu erfinden. Und nicht zuletzt mit den Promi-Profis von 'BUNTE - live' bleiben wir immer am Puls der Zeit, denn sie versorgen uns täglich mit brandaktuellen VIP-News direkt auf der Couch. Ich bekomme die Inhalte frei Haus geliefert - und zwar gleichzeitig mit unseren Zuschauer:innen. Das ist herrlich!"Die vollständigen Interviews mit dem "Volles Haus!"-Moderations-Duo Jochen Schropp und Jasmin Wagner finden Sie auf der SAT.1-Presselounge unter presse.sat1.de.Die neue SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus! SAT.1 Live" startet am Montag, 27. Februar 2023, und ist täglich von 16:00 bis 19:00 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn zu sehen.Hashtag zur SAT.1-Nachmittagsshow: VollesHausPressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRUnit News, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1181email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5448434