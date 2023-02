Mit überraschend starken Quartalszahlen hat der Automobilzulieferer Vitesco am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. Die Marge war deutlich besser als erwartet, was am Markt sehr gut ankommt. Mit einem Plus von mehr als sechs Prozent führt die Aktie den SDAX an. Der Schein im Hebel-Depot des AKTIONÄR profitiert überproportional.Angesichts der Lage an den Weltmärkten zeigte sich Vitesco-Chef Andreas Wolf auch zufrieden mit dem Gesamtjahr. "Trotz der historischen Herausforderungen durch den Angriffskrieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...