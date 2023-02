Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3980/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/06 spreche ich darüber, dass Challenger voestalpine im ATXFive-Rennen derzeit vor dem aktiven Member Andritz liegt, aber lt. Regelwerk dann doch wieder nicht. Wissen wird man jedenfalls schon Mitte nächster Woche, wer von den beiden ab März-Verfall im ATXFive sein wird. Spannend war das Umsatzbild bei der Erste Group gestern und noch spannender ein Handelsblatt-Artikel zu KapschTrafficCom heute, denn bzgl. der offenen Schiedsgericht-Geschichte ist ein brisantes Papier von ...

