Die neue Synchronoss Personal Cloud wurde speziell für den Einsatz bei führenden Telekommunikationsanbietern entwickelt und umfasst Genius, BackTrack und andere Funktionen zur Gewährleistung von Datensicherheit und Datenschutz

BRIDGEWATER, New Jersey (USA), Feb. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. ("Synchronoss" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: SNCR), ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Cloud-, Messaging- und digitalen Produkten und Plattformen, hat heute angekündigt, dass es die neueste Version von Synchronoss Personal Cloud auf dem Mobile World Congress in Barcelona, Spanien, vorstellen wird.



Die neue Synchronoss Personal Cloud-Plattformermöglicht es Telekommunikationsanbietern, Premium- und Mehrwertdienste zur Sicherung und Verwaltung von auf Mobiltelefonen und anderen Geräten gespeicherten Dateien, Fotos, Videos und digitalen Inhalten anzubieten.

Die neue Genius-Funktion nutzt künstliche Intelligenz (KI) und bietet Werkzeuge zur Optimierung von Fotos. Benutzer können unter anderem Schwarzweißfotos einfärben, Fotos verbessern und Gesichter retuschieren. BackTrack bietet zusätzlich die Möglichkeit, gelöschte, beschädigte oder verlorene Dateien wiederherzustellen. Durch die Integration von maschinellem Lernen erleichtert die "Advanced Highlights"-Funktion der Plattform darüber hinaus die Kategorisierung und Kennzeichnung von Fotos, Videos und anderen digitalen Inhalten, so dass diese leicht hervorgehoben, verwaltet und geteilt werden können.

"Im Gegensatz zu OTT-Apps bietet unsere Cloud-Plattform eine Lösung für Dienstanbieter in Netzbetreiberqualität, um Mehrwertdienste anzubieten, bei denen Datensicherheit und Datenschutz im Vordergrund stehen", so Jeff Miller, President und CEO von Synchronoss. "Die Fähigkeiten der generativen KI und des maschinellen Lernens ermöglichen es uns, innovative Funktionen wie Genius, BackTrack und Advanced Highlights anzubieten, die den Nutzern neue Möglichkeiten bieten, sich mit ihren digitalen Inhalten zu beschäftigen und sie zu teilen."

Die neuen Funktionen von Synchronoss Personal Cloud werden für Millionen von Vertragskunden eingeführt, darunter Cloud-Nutzer bei AT&T, Verizon und einem der größten globalen Betreiber, der vor kurzem eine mehrjährigeCloud-Vereinbarung unterzeichnet hat, deren Laufzeit noch in diesem Jahr startet.

Auf dem Mobile World Congress wird Synchronoss auch seine E-Mail-Plattform Synchronoss Email Suite vorstellen, die für Netzbetreiber geeignet ist. Das Unternehmen kündigte kürzlich eine neue Erweiterung der Vereinbarung mit einem bekannten Dienstanbieter an, der E-Mail-Dienste für über 50 Millionen Nutzer bereitstellt, die auf der Synchronoss Email Suite und der Mx9 Core Messaging-Plattform basieren.

"Der Mobile World Congress, der die Zukunft der Konnektivität repräsentiert und die größten Namen der Branche anzieht, ist ein hervorragender Ort, um den Schwung der neuen Synchronoss Personal Cloud- und Synchronoss Email Suite-Plattformen weiter auszubauen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren globalen Kunden, Partnern und neuen Interessenten, um innovative Cloud-, Messaging- und digitale Lösungen bereitzustellen, die neue Umsatzchancen für ihr Unternehmen eröffnen", so Miller weiter.

