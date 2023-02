EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Uniper SE / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

Uniper SE: Berichtigung einer Veröffentlichung von Geschäften mit nahestehenden Personen gemäß § 111c AktG vom 21.12.2022 um 10:18 CET/CEST



23.02.2023 / 14:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Uniper SE hat am 21.12.2022 um 10:18 CET/CEST in einer Veröffentlichung von Geschäften mit nahestehenden Personen darüber informiert, dass eine in Anspruch genommene Kreditlinie an die Fortum Finance Ireland DAC zurückbezahlt wird und darüber hinaus über die Beendigung von Kreditzusagen sowie die teilweise Beendigung einer Garantielinie informiert. Hierbei wurde u.a. darüber berichtet, dass die Fortum Oyj, Fortum Finance Ireland DAC (nachstehend die Fortum-Gesellschaften), Uniper SE und Uniper Global Commodities SE im Januar 2022 einen Kreditrahmenvertrag geschlossen hätten, der Gesellschafterdarlehen und Garantiezusagen von den Fortum-Gesellschaften in Höhe von bis zu EUR 8 Mrd. vorsah. Tatsächlich wurde der besagte Kreditrahmenvertrag jedoch bereits im Dezember 2021, geschlossen.

23.02.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com