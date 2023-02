DJ Metro-Aktionär Kretinsky erwägt Kauf von Fnac Darty - Bericht

Von Ulrike Dauer, Christian Moess Laursen und Francois Schott

PARIS (Dow Jones)--Die Aktien von Fnac Darty kletterten am Donnerstag nach französischen Medienberichten, dass der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky eine Übernahme der französischen Elektronikhandelskette plant, um sie anschließend zu privatisieren. Dabei soll Kretinsky auch an dem Fnac-Darty-Anteil von gut 24 Prozent interessiert sein, der derzeit von Ceconomy gehalten wird. Dies berichtet der französische Wirtschaftsnachrichten-TV-Sender BFM Business unter Berufung auf ungenannte Quellen. Fnac Darty könnte sich dem BFM-Bericht zufolge nach einer möglichen Transaktion von der Pariser Börse verabschieden.

Am frühen Nachmittag wurden die Aktien 11 Prozent im Plus bei 39,68 Euro gehandelt.

Kretinsky ist Ankeraktionär beim Düsseldorfer Großhandelskonzern Metro und hält Anteile an französischen Medien wie der Zeitschrift Elle und der Tageszeitung Le Monde.

Ceconomy, die Mutter der Elektronikmarktketten Mediamarkt und Saturn, hält derzeit rund 24,3 Prozent an Fnac Darty, Kretinskys Investmentfonds Vesa Equity hält nach Angaben von Factset rund 20 Prozent.

Ein Ceconomy-Sprecher sagte zu Dow Jones Newswires, das Unternehmen führe keine Gespräche oder Diskussionen mit Kretinsky, der Konzern kommentiere Marktspekulationen nicht. Sprecher von Fnac Darty und Vesa Equity lehnten eine Stellungnahme zu den Berichten ab.

Ceconomy-CEO Karsten Wildberger hatte am Mittwoch auf der Jahreshauptversammlung des Düsseldorfer SDAX-Konzerns auf Aktionärsfragen gesagt, Ceconomy habe derzeit keine Pläne, den Anteil an Fnac Darty weiter aufzustocken oder zu verkaufen. Entsprechend hätten auch keine Due-Diligence-Gespräche zwischen beiden Unternehmen stattgefunden, so Wildberger.

Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2023 07:51 ET (12:51 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.