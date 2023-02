Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge https://audio-cd.at/page/podcast/3977/ , alle unter http://www.audio-cd.at/wienerboerseplausch . - Börsepeople-Aufsteiger(in) des Tages: 17 (18) S1/09: Diana Neumüller-Klein (01.08.22) - in Folge S4/05 geht es um ein etwas umgestelltes Marktinfo-Script, das testweise auf einer Vorlage der Wiener Börse basiert: ATX aktuell: https://www.wienerborse.at/indizes/aktuelle-indexwerte/preise-mitglieder/?ISIN=AT0000999982&ID_NOTATION=92866&cHash=49b7ab71e783b5ef2864ad3c8a5cdbc1 - Weiters: Woher der Name Rosinger kommt - Wunsch einer systematischen Desensibilisierung von ORF (und auch Politik), was Aktien betrifft. Die ORF-Reform ist für mich Drama, denn mein ORF-Konsum ist aktuell 75% ORF Sport Plus, ein bissl ORF ...

