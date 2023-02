Der DAX ist am Vortag zunächst erneut mit einem Gap-down in den Börsenhandel gestartet und dann im Tagestief bis auf 15.247 Punkte gefallen. In der Folge konnte sich der DAX wieder erholen und erneut deutlich höher bei 15.399 Punkten aus dem Handel gehen. Dazu mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Im heutigen Handel notiert der DAX wieder höher im Bereich von 15.480 Punkten und leicht über ...

