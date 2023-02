"Immer schnell- oder kurzlebiger werden die Trendwenden in allen Bereichen, von Technik, über Mode bis hin zu technischen Neuerungen wie der KI-basierten Trenderkennung" - das hat auch Gründer Peter Hart erkannt und berät mittlerweile Firmen bei der Produktentwicklung, um Trends und Megatrends schnellstmöglich um zu setzen. Welche Algorithmen dabei eine Rolle spielen, was bleibt und was schon wieder auf dem absteigenden Ast ist und weshalb die Farbe "salbeigrün" uns in den nächsten Jahren begleiten wird, erfahren Sie in diesem Interview mit Peter Hart, Trendscout.