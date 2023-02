We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: UBM, Valneva, Amag . Das Jubiläums-Magazine #50 stand unter dem Motto "Wir haben Jobs". Ab sofort gibt es nun jeden Donnerstag eine Auswahl aus http://www.boerse-social.com/wearehiring. Das Kapitalmarktumfeld hat eine hohe Vielfalt zu bieten. UBMInvestment Analyst - Schwerpunkt Finance (w/m/d)Wien>> Job ansehen UBMKaufmännische Projektleitung (m/w/d) für die Abwicklung von ImmobilienprojektenWien>> Job ansehen UBMAccountant (m/w/d) in Voll- oder TeilzeitMünchen>> Job ansehen ValnevaDirector Commercial DeploymentLyon>> Job ansehen ValnevaEarly Commercial & Portfolio Strategy Senior ManagerLyon>> Job ansehen ValnevaJunior BuyerLivingstone>> Job ansehen AmagTrainee ...

Den vollständigen Artikel lesen ...