Hamburg (ots) -Für Kopfhörer mit Geräuschdämpfung (Active Noise Cancelling, ANC) kann man mehrere Hundert Euro auf den Tisch legen. Geht es auch günstiger? COMPUTER BILD hat Modelle um 100 Euro getestet.Günstige Kopfhörer mit ANC gibt es zum Hineinstecken ins Ohr (In-Ear) oder als Modelle, die das Ohr umschließen (Over-Ear). Wichtig ist bei beiden Bauarten neben der Klangqualität der Tragekomfort. Alle In-Ear-Kandidaten haben kleine Gummiaufsätze und dichten damit die Ohren ab. Am bequemsten saßen im Test Samsungs Galaxy Buds 2. Von den Over-Ear-Modellen hatte beim Komfort der WH-XB910N von Sony die Nase vorn.Die In-Ear-Kopfhörer lieferten im Test größtenteils guten Sound. Die Philips Fidelio T1 sicherten sich dabei die Krone. Aber auch die FreeBuds 5i von Huawei wussten durch einen ausgewogenen Klang zu überzeugen. Den besten Over-Ear-Sound lieferte der Teufel Real Blue NC. Er punktete vor allem mit seinem klaren und sehr sauberen Klang.Fazit: Die beste Kombi aus effektivem Noise-Cancelling, sehr langer Akkulaufzeit und gutem Klang liefern die In-Ears Huawei FreeBuds 5i und die Over-Ears Teufel Real Blue NC. In ihren jeweiligen Konkurrenzen holten sich diese Modelle den Testsieg. Ruhe gibt es aber auch noch günstiger, wie die Creative Sensemore Air und der Fresh 'n Rebel Clam ANC beweisen. Allerdings müssen Musikfans hier beim Klang Abstriche machen.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 5/2023, die ab 24. Februar 2023 im Handel verfügbar ist