Ford baut eine neue Akku-Fabrik. Sie soll Eisenphosphat-Batterien (LFP) herstellen - und wäre damit die erste in den USA. Das soll die Autos billiger machen. Ford hat sich verpflichtet, Lithium-Eisenphosphat-Akkus in den USA herzustellen. 3,5 Milliarden Dollar lässt sich der Automobilkonzern die zugehörige Fabrik in Marshall ...

