Fünf Top-Strategien, ein Wertpapier: https://bit.ly/3IsJ7ta Das Five Lions Zertifikat liefert langfristige, überdurchschnittliche Performance durch fünf diversifizierte Investment-Ansätze. Die Nervosität ist zurückgekehrt an die Aktienmärkte. Zwar konnte sich der DAX im Wochenverlauf etwas stabilisieren, doch an den US-Märkten greift schon wieder die Angst um sich. Investment-Trader Andre Horst von PP Asset Management erklärt im wallstreet:online-Gespräch, warum sich langfristige Investoren von den kurzfristen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen sollten. Wie häufig ein Bärenmarkt vorkommt, wie sich seine eigene Trading-Strategie in den letzten Tagen geschlagen hat und wie er in der jetzigen Marktphase agiert: Jetzt die komplette Analyse im Video ansehen! Übrigens: Hier geht es direkt zur Performance von Andre Horsts Index! https://www.ls-tc.de/de/zertifikat/911450