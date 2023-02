Joinville, Brasilien (ots/PRNewswire) -Die FGM Dental Group ist im Vertrieb von Zahnaufhellungs-Produkten in über 15 Ländern führend. Eine der Bleaching-Lösungen aus ihrem Portfolio, Whiteness Perfect, wurde von der nordamerikanischen Agentur Dental Advisor als bestes Bleaching-Gel für zu Hause ausgezeichnet.FGM ist eine der führenden Marken im Dentalsektor und bietet ein breites Portfolio mit einer großen Bandbreite von Zahnaufhellungs-Techniken an. Die Whiteness-Linie wird seit 30 Jahren kontinuierlich entwickelt und ist jetzt in über 100 Ländern präsent und in 15 davon führend. Die jüngste Markteinführung ist das Whiteness HP Automixx 6% Wasserstoffperoxid-Bleaching-Gel für die Praxis, das gemäß der EU-Verordnung für Kosmetika bei Patienten ab 18 Jahren angewendet werden kann. "Unser Engagement für die Produktentwicklung reicht von der wissenschaftlichen Validierung durch renommierte Professoren und Regulierungsbehörden bis hin zur kommerziellen Verfügbarkeit und Handhabung, was hervorragende Ergebnisse wie einfache Anwendung und Leistung bringt", erklärt die CEO von FGM Dental Group, Bianca Mittelstädt.Whiteness HP Automixx 6 % ist mit einer Bürstenspitze erhältlich, die es ermöglicht, eine dünne und homogene Gelschicht aufzutragen. Außerdem wird durch die niedrige Konzentration von Wasserstoffperoxids die Empfindlichkeit erheblich reduziert, so dass die Verwendung einer Zahnfleischbarriere nicht erforderlich ist. Seine hohe Leistungsfähigkeit stellt auch ein Unterscheidungsmerkmal dar, da bis zu vier Applikationen, einschließlich der oberen und unteren Bögen, möglich sind.Professor und Doktor Alessandro Loguercio erklärte: "Whiteness HP Automixx 6 % zeigt ein sehr gutes Aufhellungsmuster bei niedrigen Prozentsätzen von Zahnempfindlichkeit, was es zu einem bevorzugten Material für jüngere Patienten oder Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit bei der Bleaching-Behandlung in der Praxis macht".Whiteness HP Automixx 6 % kann in Verbindung mit den Whiteness-Gelen für Zuhause verwendet werden, die noch zufriedenstellendere Ergebnisse liefern. Whiteness Perfect wurde vor kurzem von Dental Advisor ausgezeichnet - einer Agentur, die sich auf die klinische Bewertung von Zahnprodukten spezialisiert hat und als vertrauenswürdige Quelle für Fachleute auf der ganzen Welt dient. Die Auszeichnung wurde zum vierten Mal in Folge vergeben, was die Effizienz von Whiteness Perfect belegt.Mit Lächeln auf der ganzen Welt verändern FGM-Lösungen das Leben der Menschen.FGM wird auf der IDS 2023 vertreten sein. Es wird uns eine Freude sein, Sie bei uns zu haben. Besuchen Sie unseren Stand!Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2008037/80598_Release_Internacional_Clareadores_1920x1920.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-whiteness-linie-von-fgm-hebt-sich-auf-dem-weltmarkt-ab-301754555.htmlPressekontakt:mariana@1via.com.brOriginal-Content von: FGM Dental Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168747/5448686