Nach Apple und Qualcomm kündigt Samsung seine eigene Lösung für Satellitenkommunikation an. Künftige Galaxy-Smartphones sollen per Satellit auch Videos und Fotos übermitteln können. Samsung will auch im Bereich der Satellitenkommunikation mitspielen und ein eigenes Modem mit entsprechender Funktion auf den Markt bringen. Erfolgreiche Testläufe habe das Unternehmen mit dem Exynos Modem 5300 durchführen können. Dabei wurden nicht nur Textnachrichten empfangen und versendet, sondern auch Bilder und Videos per Satellit ...

