Ab dem kommenden Montag ist die Commerzbank wieder einer von insgesamt 40 DAX-Titeln. Rund 4,5 Jahre nach dem damaligen Abstieg in den MDAX kehrt das einstige Gründungsmitglied also zurück in Deutschlands größten Aktienindex. Das Finanzinstitut ersetzt dabei den Industriegase-Konzern Linde, der seine Aktien aus verschiedenen Gründen nur noch in den USA notieren lassen will und damit die Voraussetzungen für eine DAX-Mitgliedschaft nicht mehr erfüllt. Die Commerzbank hatte die sich dadurch bietende Chance genutzt und gerade noch rechtzeitig seine vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr ...

