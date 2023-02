DJ Scholz spricht in Indien über Wirtschaft und Ukraine-Krieg - Kreise

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will bei einem Besuch am Wochenende in Indien nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen Gespräche über einen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen und über die indische Haltung zum Ukraine-Krieg führen. Im Mittelpunkt des Besuchs in Neu-Delhi am Samstag steht ein Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi. Geplant sind dabei auch eine Begegnung mit der Presse und ein Austausch mit Wirtschaftsvertretern. Am Sonntag will Scholz in Bangalore Unternehmen besuchen. Dabei sollten auch Gespräche zur Fachkräfteeinwanderung geführt werden, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter.

"Jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu machen", betonte er. Nachdem Ende vergangenen Jahres mit Indien als erstem Land ein Migrations- und Mobilitätsabkommen abgeschlossen worden sei, müssten nun Bereiche für konkrete Fortschritte identifiziert werden. "IT ist immer der Bereich, der genannt wird", betonte er. Es werde nicht um konkrete Zahlen gehen, das Abkommen solle aber "so mit Leben gefüllt werden", dass es "als Blaupause" für andere derartige Abkommen dienen könnte.

Bei der Reise, zu der Scholz am Freitagabend aufbricht wird der Kanzler den Angaben zufolge von einer zwölfköpfigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Auf dem Reiseplan stehen die Städte Neu-Delhi und Bangalore. Im Mittelpunkt des Besuchs in Neu-Delhi am Samstag soll ein Treffen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi stehen. Geplant sind dabei auch Pressetermine und ein Austausch mit Wirtschaftsvertretern.

Bei dem Gespräch mit Modi soll es nach den Angaben auch um Sicherheitspolitik und den Ukraine-Krieg gehen. Mit Blick auf die Einschätzung zum Ukraine-Krieg gebe es "keinen fundamentalen Dissens", betonte ein anderer Regierungsvertreter. "Jede Region hat ihre eigene Art, Diplomatie zu machen", hob er hervor. In Gesprächen mit Indien stelle man fest, "dass wir uns einig sind, wer hier Aggressor und wer hier Opfer ist". Nach deutscher Einschätzung könne Indien eine wichtige Rolle spielen, indem es diese Einschätzung auch gegenüber Russland vertrete.

Scholz will bei den Gesprächen laut den Angaben auch für Fortschritte beim Freihandel werben. Allerdings lägen die Vorstellungen zu angestrebten Abkommen über Handel, Investitionsschutz und Herkunftsregeln noch auseinander. Deutsches Interesse sei aber sehr stark eine Öffnung der Beschaffungsmärkte in Indien. In Bangalore will der Kanzler am Sonntag die Unternehmen Sun Mobility und SAP Labs India besuchen, mit 4.500 Mitarbeitern der größte Standort des Konzerns außerhalb Deutschlands. Das Potenzial zur Zusammenarbeit mit Indien sei "riesig" - mit rund 1.800 Unternehmen gehöre Deutschland zu den größten ausländischen Investoren in Indien.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2023 10:09 ET (15:09 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.