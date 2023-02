DJ Linde vor letztem Schritt für Reorganisation und Börsenabschied in Frankfurt

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer Anhörung vor dem irischen High Court zur Reorganisation der Linde plc am Montag und der von dem Gaskonzern erwarteten Billigung durch das Gericht wird der Weg zum Abschied von der Frankfurter Börse frei sein. Linde bereitet sich daher auf den 28. Februar als voraussichtlich letzten Handelstag in Deutschland vor, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der Vollzug der Reorganisation mit der Schaffung einer neuen Holdinggesellschaft mit dem gleichen Namen Linde plc in Irland dürfte am 1. März erfolgen. Dann werden die Linde-Aktionäre automatisch für ihre bisherigen Aktien im Verhältnis 1:1 Anteile der neuen Holding erhalten. Diese neuen Aktien werden nur noch an der New York Stock Exchange gelistet und dort ab 1. März handelbar sein. Das Tickersymbol LIN bleibt erhalten, ändern wird sich die ISIN in IE000S9YS762.

Im Anschluss an die Umstrukturierung will Linde beim irischen High Court eine Kapitalherabsetzung zum Zwecke der Bildung ausschüttungsfähiger Rücklagen nach irischem Recht beantragen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/smh/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2023 10:32 ET (15:32 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.