"Wir haben 2022 unsere finanziellen Ziele erreicht und teilweise sogar übertroffen. Und das trotz des herausfordernden Umfelds. Ich bin sehr stolz auf unsere Teamleistung in diesem außergewöhnlichen Jahr," so CEO Maria Zesch. Für das Gesamtjahr 2022 lag das organische Wachstum bei 7,5 Prozent und damit im angestrebten hoch einstelligen Prozentbereich. Der in Euro berichtete Umsatz profitierte von positiven Währungseffekten und stieg um 13,5 Prozent auf 1.336,8 (1.178,0) Millionen Euro. Dank der konsequenten Weitergabe gestiegener Preise für Produkte und Warentransport konnte die Gruppe die Rohertragsmarge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...