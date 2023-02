Mit einem Redox-Flow Speicher, der sich durch seine Kompakte Abmessung und Modbus Schnittstellen auszeichnet, will das Unternehmen Prolux Solutions die Technologie in Heimanwendungen integrieren. Das erste Modell hat eine Kapazität von sechs Kilowattstunden.Redox-Flussbatterien gibt es jetzt auch in klein für den Heimspeichermarkt. Das Unternehmen Prolux Solutions lancierte in diesem Quartal den Verkauf von Vanadium Redox-Flussspeichern im Segment für kleine Anwendungen. Bei der Technologie handelt es sich um eine Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien. Die Speicher degradieren nahezu gar nicht ...

