L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führendes, auf Ingenieurdienstleistungen spezialisiertes Unternehmen, gab bekannt, dass es von Thales ausgewählt wurde, um 5G-basierte Konnektivitätslösungen der nächsten Generation bereitzustellen. Dies beinhaltet die Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, Inc. und ermöglicht es dem Unternehmen, hochmoderne Lösungen zum Nutzen von Stadtbahnbetreibern anzubieten.

Die Lösung nutzt die Chip-to-Cloud-Expertise von LTTS sowie sein Technologieportfolio an vernetzten IoT-Geräten und 5G-Kleinzellen auf Basis von Qualcomm-Technologien, um Lösungen für die globale 5G-Privatnetzindustrie zu entwickeln und bereitzustellen. Die enthaltenen digitalen Angebote zielen darauf ab, die Transformation in verschiedenen Branchen zu beschleunigen, darunter Bahnnetze, Luft- und Raumfahrt und Automobil.

Die umfassenden 5G-Kompetenzen von LTTS ermöglichen globalen Unternehmen eine schnellere Bereitstellung, modernste Anwendungen und umfassende Managed Services. Dies wiederum erleichtert die Schaffung virtueller privater Netze für 5G. Mit Unterstützung der umfassenden 5G-Technologien von Qualcomm Technologies für eine intelligente Cloud-Edge-Konvergenz hat LTTS in Santa Clara (Kalifornien) ein Exzellenzzentrum (CoE) für 5G eingerichtet. Dieses CoE beherbergt eine Fülle von kritischen 5G-getriebenen Anwendungen, und sein Lab-as-a-Service-Angebot umfasst die Entwicklung von MEC-Anwendungsfällen, die End-to-End-Service-Validierung, die Präsentation von POC-Entwicklungen und die Systemintegration sowie Validierungs- und Verifizierungsdienste für Kunden in vertikalen Schlüsselbranchen.

Die Lösung beinhaltet eine Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, das vorintegrierte Private Network-Lösungen auf Basis der Qualcomm® FSM100 5G RAN-Plattform für Kleinzellen bereitstellen und in Zukunft um die Qualcomm Edgewise Suite eine erstklassige RAN-Automatisierungs- und Verwaltungslösung ergänzen wird. LTTS soll die durchgängige Systemintegration, den Entwurf und die Implementierung von Anwendungsfällen, technische Beratung und Bereitstellungsdienste sowie die Edge-to-Cloud-Orchestrierung erleichtern. Die kombinierte Kompetenz bei der beschleunigten Einführung privater 5G-Mobilfunknetze führte dazu, dass das Unternehmen als technischer Partner für den globalen Technologieführer Thales ausgewählt wurde, um das "Internet der intelligenten U-Bahnen" zu schaffen. Diese Entwicklung soll U-Bahnen und städtische Bahnnetze in die Lage versetzen, miteinander zu kommunizieren, und letztendlich das Fahrgasterlebnis mit komfortablen, nahtlosen Fahrten und neuen Dienstleistungen revolutionieren.

Die Notwendigkeit, den Betrieb des Schienennetzes effizienter zu gestalten, und die wachsende Nachfrage nach modernen Verkehrsinfrastrukturen haben die Entwicklung von Ingenieur- und FuE-Dienstleistungen im Bahnsektor vorangetrieben. Analysten gehen davon aus, dass der Markt für intelligente Bahnen von 28,9 Milliarden Dollar im Jahr 2022 auf 43 Milliarden Dollar mit einer CAGR von 8,3 Prozent im Jahr 2027 anwachsen wird, hauptsächlich auf Basis von Fortschritten in der digitalen Technologie.

Ziad Rizk, Chief Operating Officer, Thales, Urban Rail Signalling, erklärte: "Wir freuen uns, mit LTTS und Qualcomm Technologies zusammenzuarbeiten, um den neuen Anforderungen an Mobilität gerecht zu werden. Vor dem Hintergrund, dass die Verkehrsbranche immer stärker durch Daten gesteuert wird, bietet diese 5G-fähige Internet-of-Things (IoT)-Implementierung neue Möglichkeiten zur Überwachung von U-Bahnen und Infrastrukturen sowie zur Bereitstellung der bestmöglichen Nutzererfahrung."

Savi Soin, Senior Vice President, Business Development and Partnerships, Qualcomm Technologies, Inc., sagte: "Dieses Engagement mit Thales ist eine großartige Bestätigung der Zusammenarbeit zwischen Qualcomm Technologies und LTTS, wenn es darum geht, die Vorteile der digitalen Transformation für alle Unternehmen, einschließlich intelligenter Eisenbahnen, durch den Einsatz von privaten 5G-Netzen und vernetzten Geräten zu beschleunigen. Wir freuen uns sehr, unsere neuesten technologischen Innovationen und unser Portfolio an vernetzten IoT- und Small-Cell-Produkten einsetzen zu können, um LTTS bei seinem Engagement für Thales zu unterstützen und seinen Kunden in den wichtigsten Regionen und Märkten von Thales einen positiven ROI sowie geschäftlichen Nutzen zu verschaffen."

Bei dieser Gelegenheit erklärte Abhishek Sinha, Chief Operating Officer and Board Member, L&T Technology Services: "5G ist eine unserer sechs großen Herausforderungen,die sich über unseren breit gefächerten Kundenstamm und unsere vielfältigen Lösungen erstreckt. Dank unserer Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies sind wir in der Lage, durch den Einsatz privater 5G-Netze die Konnektivität der nächsten Meile im unterirdischen Verkehr erheblich zu verbessern. Die weitreichenden technischen Kompetenzen von LTTS werden das Potenzial der privaten 5G-Nutzung in den U-Bahn- und Hochgeschwindigkeitsnetzen für Urban Rail Signalling von Thales weiter beschleunigen, wovon Pendler auf der ganzen Welt profitieren könnten."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Dienstleistungen im Bereich Engineering und F&E (ER&D) konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Design-, Entwicklungs- und Testdienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung. Zu unserem Kundenstamm gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Wir haben unseren Hauptsitz in Indien und beschäftigen mehr als 21.600 Mitarbeiter in 22 globalen Entwicklungszentren, 28 globalen Vertriebsbüros und 91 Innovationslabors (Stand: 31. Dezember 2022). Weitere Informationen finden Sie unter www.LTTS.com

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen, das in digitale und "Deep-Tech"-Innovationen Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantencomputing investiert, um eine Zukunft zu gewährleisten, der wir alle vertrauen können und die für die Entwicklung unserer Gesellschaften von entscheidender Bedeutung ist. Der Konzern bietet Lösungen, Dienstleistungen und Produkte an, die seinen Kunden Unternehmen, Organisationen und Staaten in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Transport sowie digitale Identität und Sicherheit helfen, ihre kritischen Aufgaben zu erfüllen, indem sie den Menschen in den Mittelpunkt aller Entscheidungsprozesse stellen.

Mit 81.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erwirtschaftete Thales im Jahr 2021 einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.

Über Qualcomm

Qualcomm schafft die Voraussetzungen für eine Welt, in der jede, jeder und alles intelligent vernetzt sein kann. Unsere einheitliche Technologie-Roadmap ermöglicht es uns, die Technologien, die die mobile Revolution eingeleitet haben, effizient zu skalieren einschließlich fortschrittlicher Konnektivität, leistungsstarker, stromsparender Rechenleistung, geräteinterner Intelligenz und mehr für die nächste Generation vernetzter intelligenter Geräte in allen Branchen. Die Innovationen von Qualcomm und unsere Snapdragon-Plattformfamilie tragen dazu bei, Cloud-Edge-Konvergenz zu ermöglichen, Branchen zu transformieren, die digitale Wirtschaft zu beschleunigen und die Art und Weise, wie wir die Welt erleben, zum Wohle der Allgemeinheit zu revolutionieren.

Qualcomm Incorporated umfasst unser Lizenzierungsgeschäft, QTL, und den größten Teil unseres Patentportfolios. Qualcomm Technologies, Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated und betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Wesentlichen alle unsere Engineering-, Forschungs- und Entwicklungsfunktionen sowie im Wesentlichen alle unsere Produkt- und Dienstleistungsgeschäfte, einschließlich unseres Halbleitergeschäfts QCT.

Qualcomm, FSM und Qualcomm Edgewise sind Marken oder eingetragene Marken von Qualcomm Incorporated.

Snapdragon- und Qualcomm-Produkte sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften. Die patentierten Technologien von Qualcomm sind von Qualcomm Incorporated lizenziert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230222006124/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-Mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com; Tel.: +91-80-67675707



Thales, Media Relations

Ground Transportation

Chrystelle Dugimont

E-Mail: chrystelle.dugimont@thalesgroup.com Tel.: +33 (0) 6 25 15 72 93



Ansprechpartner Qualcomm

Pete Lancia, Corporate Communications

Tel.: 1-858-845-5959

E-Mail: corpcomm@qualcomm.com

Mauricio Lopez-Hodoyan, Investor Relations

Tel.: 1-858-658-4813

E-Mail: ir@qualcomm.com