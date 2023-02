Die Mitarbeiter der Raffinerie PCK in Schwedt sind nach dem freiwillig gestoppten Bezug von russischem Öl in Sorge. In einem Brief forderten sie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zur Unterstützung auf und forderten den Bau einer zweiten Pipeline von Rostock."Mit Erstaunen und Befremden...

