BAD ESSEN (dpa-AFX) - Der Lebensmittelhersteller Homann ruft einen Backfisch-Artikel zurück. Betroffen ist demnach der Artikel "Nordsee Backfisch 170 g + 40 ml Remoulade" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22.03.2023 und den Chargennummern L613, L584 und L598.

In einer Vorstufe der Produktion sei es in sehr seltenen Einzelfällen durch ein kurzfristiges technisches Problem zu einem staubförmigen Metallabrieb auf den Fischstücken gekommen, teilte die Homann Feinkost GmbH am Donnerstag in Bad Essen bei Osnabrück mit.

Verbraucher sollten das Produkt ins Geschäft zurückbringen. Dort werde der Artikel ausgetauscht oder der Preis erstattet./eks/DP/zb