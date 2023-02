Zertifizierung in Indien bereits zum zweiten Mal in Folge

Prodapt ist der größte und am schnellsten wachsende spezialisierte Akteur im Connectedness-Umfeld, wurde jetzt als "Great Place To Work® Certified"-Unternehmen in Indien, den Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, den Niederlanden und Panama ausgezeichnet. Für Indien ist dies bereits das zweite Jahr in Folge, in dem Prodapt die Zertifizierung erhalten hat. Mit dieser Bewertung, die als "Goldstandard" für die Arbeitsplatzkultur gilt, platziert sich Prodapt in einer begehrten Gruppe von Unternehmen weltweit.

Prodapt verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Connectedness und bietet eine Reihe von umfassenden Services und Lösungen für die -Branche. Das Unternehmen beschäftigt über 5000 Technologie- und Fachexperten in mehr als 30 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien.

"Wir haben ein Umfeld geschaffen, in dem sich Prodaptianer befähigt fühlen, ihre Karriere als geschätzte Experten zu beschleunigen. Als Experten entwickeln sie robuste Lösungen, um hoch komplexe Probleme für die größten Unternehmen im Connectedness-Umfeld zu bewältigen. Diese Auszeichnung ist ein Beleg dafür, wie wir unsere Personalpraktiken weltweit skalieren und dabei die lokalen Kulturen und Bedürfnisse berücksichtigen." Sriram Natarajan, COO, Prodapt.

"Für uns sind unsere Mitarbeiter unser größtes Kapital. Die Auszeichnung als ‚Great Place To Work' unterstreicht die kontinuierlichen Bemühungen von Prodapt, eine Kultur aufzubauen und aufrechtzuerhalten, in der Prodaptianer lernen, wachsen und sich respektiert fühlen. Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das unsere Mitarbeiter in unser Unternehmen setzen." Sandip Mishra, CHRO, Prodapt.

"Die Zertifizierung durch Great Place To Work ist die bedeutendste Anerkennung als ‚Employer-of-Choice' und wird jedes Jahr von mehr als 10.000 Unternehmen weltweit angestrebt. Die Auszeichnung wird an Unternehmen verliehen, die ihre Mitarbeiter wirklich wertschätzen, und ist die einzige offizielle Anerkennung, die durch Echtzeit-Antworten der Mitarbeiter auf Fragen zur allgemeinen Unternehmenskultur ermittelt wird. Herzlichen Glückwunsch an Prodapt und alle anderen Organisationen für ihre Bemühungen zur Schaffung einer großartigen Arbeitsplatzkultur!" Yeshasvini Ramaswamy, Serial Entrepreneur CEO of Great Place To Work, Indien.

Mit einem speziellen Fokus auf Connectedness liefert Prodapt den größten globalen Telekommunikations-, Medien- und Internetunternehmen einen erheblichen Mehrwert, indem es ihr Geschäft und ihre Technologie transformiert.

Über Prodapt

Prodapt ist der größte und am schnellsten wachsende spezialisierte Akteur im Connectedness-Umfeld und bedient globale Firmen, deren Endziel es ist, Menschen miteinander zu vernetzen. Mit seinem einzigartigen Fokus auf diesen Bereich hat Prodapt ein tiefgreifendes Wissen über die transformativsten Technologien erlangt, die dabei helfen, unsere Welt zu vernetzen.

Zu unseren Kunden zählen unter anderem Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, Lumen, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, British Telecom, KPN, Windstream, Virgin Media, Rogers und Deutsche Telekom. Unsere Kunden sehen uns als geschätzten Transformations- und Betriebspartner, weil wir ihre Technologie, ihr Geschäft und ihren Markt besser verstehen als jeder andere.

Prodapt gehört zu einem 128 Jahre alten Mischkonzern, The Jhaver Group, der mehr als 30.000 Mitarbeiter an über 80 Standorten weltweit beschäftigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.prodapt.com.

