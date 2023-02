Das sind die neuen Megatrends: https://bit.ly/3xSuzOk Warum sich hier ein Investment lohnen könnte: Jetzt kostenlosen Report herunterladen! Die US-Arbeitslosenquote ist auf dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten, der Einkaufsmanager-Index verbessert sich ebenfalls - und die Wall Street - Dort sind die Kurse in den vergangenen Tagen wieder deutlich abgerutscht. Anleger wissen offenbar nicht, ob Sie sich über eine starke Konjunktur freuen oder sich vor weiteren Zinserhöhungen fürchten sollen. Der Apano-Stimmungsindex tendiert unterdessen wieder in den positiven Bereich. Woran das liegt und wie die Stimmung in Europa im Vergleich zu USA ist, erklärt Apano-Geschäftsführer Markus Sievers im w:o TV-Gespräch.