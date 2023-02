Daten aus der klinischen Phase-1/2-Studie RESKUE zeigen weiterhin Sicherheit und Wirksamkeit nach systemischer Verabreichung von FBX-101 bei Patienten, die kürzlich eine hämatopoetische Stammzelltransplantation (HSZT) erhalten haben, einschließlich Normalisierung der motorischen Funktion und der Gehirnentwicklung

Erstmalige Verabreichung von FBX-101 an einen Patienten in der klinischen Phase-1b-Studie REKLAIM für Patienten, die mehr als 90 Tage nach einer HSZT behandelt werden

Dr. Maria Escolar wird die aktualisierten klinischen Daten zu FBX-101 am Samstag, den 25. Februar 2023, während der Sitzung von 9:00-10:00 Uhr ET auf dem WORLDSymposium in Orlando, Florida, vorstellen

Forge Biologics, ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Herstellung von Gentherapien, gab heute bekannt, dass Dr. Maria Escolar, Chief Medical Officer, während des 19. jährlichen WORLDSymposiums, das vom 22. bis 26. Februar 2023 in Orlando, Florida, stattfindet, aktualisierte Daten aus der klinischen Phase-1/2-Studie RESKUE für FBX-101 vorstellen wird. FBX-101 ist die neuartige AAV-Gentherapie des Unternehmens zur Behandlung von Patienten mit Morbus Krabbe. Forge hat außerdem das erste FBX-101-Präparat im Rahmen der klinischen Phase 1b-Studie REKLAIM am University of Michigan Medical Center verabreicht.

Patienten mit der infantilen Verlaufsform von Morbus Krabbe weisen Mutationen im Gen auf, das für das lysosomale Enzym Galactocerebrosidase (GALC) kodiert, das für den normalen Stoffwechsel der Myelinbestandteile unerlässlich ist. Das Fehlen von GALC führt zu einer Anhäufung von Psychosin, einem toxischen Substrat in den Myelin bildenden Zellen, das dann Entzündungen, eine rasche Demyelinisierung der Nerven und eine fortschreitende Verschlechterung des zentralen Nervensystems (ZNS) und des peripheren Nervensystems (PNS) verursacht. Dies führt zu einer fortschreitenden motorischen Erkrankung und häufig zum frühen Tod der Patienten im Alter von zwei Jahren.

"Die anhaltende Sicherheit und Wirksamkeit, die bei den mit FBX-101 behandelten Patienten beobachtet wurde, ist ermutigend. Einige der Patienten wurden durch das Neugeborenen-Screening identifiziert, was ein frühzeitiges Eingreifen in die Krankheit ermöglichte", so Dr. Escolar. "Alle bisherigen Patienten haben sechs und 12 Monate nach der Verabreichung von FBX-101 normale motorische Funktionen und eine normale Gehirnentwicklung gezeigt, was ohne systemischen Gentransfer des GALC-Gens nicht zu erwarten wäre. Wir beobachteten außerdem einen bis zu 170-fachen bzw. 10-fachen Anstieg der GALC-Konzentrationen in Plasma und Liquor (CSF) während der sechs- und 12-monatigen Nachbeobachtungsphase, was eine anhaltend hohe Expression des GALC-Transgens belegt. Bemerkenswert ist, dass nach der systemischen Verabreichung von FBX-101 keine behandlungsbedingten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, Erhöhungen der Leberenzyme oder die Entwicklung von Anti-AAVrh10-Antikörpern beobachtet wurden. Diese Ergebnisse sind sehr ermutigend und geben den Familien, die von Morbus Krabbe betroffen sind, Hoffnung."

Forge hat außerdem einen Probanden in die klinische Phase-1b-Studie REKLAIM für FBX-101 an der University of Michigan Medical Center aufgenommen. Die REKLAIM-Studie untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit von FBX-101 bei asymptomatischen infantilen oder symptomatischen spätinfantilen Morbus-Krabbe-Patienten, die mindestens 90 Tage vor der Verabreichung von FBX-101 eine HSZT erhalten haben. Die in REKLAIM untersuchten Kinder haben die Standardbehandlung (HSZT) erhalten und sind teilweise oder vollständig immunkompetent, weisen aber das Risiko auf, eine fortschreitende periphere Nervenerkrankung zu entwickeln.

Dr. Escolar hält ihren Vortrag "First in Human Phase 1/2 Trial of Intravenous FBX-101 (AAVrh10.hGALC) During Hematopoietic Stem Cell Transplantation Increases GALC Activity, Supports Brain Development and Improves Motor Function in Patients with Infantile Krabbe Disease: RESKUE Clinical Trial" auf dem WORLDSymposium am Samstag, den 25. Februar 2023, während der Sitzung von 9:00-10:00 Uhr ET. Nach dem 27. Februar 2023 ist die Sitzung für angemeldete Personen, die nicht an der Sitzung teilnehmen können, auch auf Abruf verfügbar. Eine digitale Posterversion wird am Samstag, 25. Februar 2023, während der Sitzung von 15:00 bis 16:00 Uhr ET ausgestellt. Weitere Details über die Konferenz finden Sie unter: https://worldsymposia.org/.

Über Morbus Krabbe

Morbus Krabbe ist eine seltene, neurodegenerative Erkrankung, die in den USA etwa 1 bis 2,5 von 100.000 Menschen betrifft. Morbus Krabbe wird durch autosomal rezessive Mutationen im Galactocerebrosidase-Gen (GALC) verursacht. Dieses Enzym ist für den Abbau bestimmter Arten von Sphingolipiden wie Psychosin verantwortlich, die mit der Myelinisierung des Nervensystems im Zusammenhang stehen. Ohne funktionsfähiges GALC reichert sich Psychosin in toxischen Mengen in den Zellen an, insbesondere in den Zellen, die die Nerven im Gehirn und im peripheren Nervensystem isolieren, wodurch es zu einer schnellen Demyelinisierung kommt. Morbus Krabbe äußert sich zunächst in Form von Reizbarkeit, Entwicklungsverzögerungen und fortschreitender Muskelschwäche. Die Symptome gehen schnell in Schluck- und Atembeschwerden, sich verschlechternde Entwicklungsverzögerungen sowie in Seh- und Hörverlust über. Die infantile Krabbe-Krankheit (Alter 0 bis 12 Monate bei Krankheitsausbruch) führt bei Patienten ohne Behandlung in der Regel im Alter von zwei Jahren zum Tod. Patienten, die an der spätinfantilen Krabbe-Krankheit erkranken (Alter 12 bis 36 Monate bei Krankheitsausbruch) sterben in der Regel bis zum Alter von sechs Jahren. Die derzeitige Standardbehandlung, die hämatopoetische Stammzelltransplantation (HSZT), stabilisiert nachweislich den kognitiven Verfall und verbessert die langfristigen neurologischen Ergebnisse in erheblichem Maße, wenn sie vor dem Auftreten der Symptome erfolgt. Die HSZT korrigiert jedoch nicht die periphere Neuropathie, die mit zunehmendem Alter des Patienten fortschreitet und zum Verlust der grobmotorischen Fähigkeiten und schließlich zum Tod führt. Eine frühzeitige Diagnose, bevor signifikante neurologische Schäden auftreten, ist der Schlüssel zur Behandlung von Patienten, die an Morbus Krabbe leiden. Derzeit führen zehn US-Bundesstaaten ein Neugeborenen-Screening auf Morbus Krabbe durch. Säuglinge, bei denen das Screening positiv ausfällt, also eine unzureichende GALC-Aktivität festgestellt wird, werden einer Psychosin- und Mutationsanalyse unterzogen, um die Diagnose zu bestätigen und den Ausbruch der Krankheit zu prognostizieren.

Über FBX-101

FBX-101 wurde zur Behandlung von Kindern mit Morbus Krabbe entwickelt. FBX-101 ist eine adeno-assoziierte virale Gentherapie des Serotyps rh10 (AAVrh10), die im Anschluss an eine HSZT-Infusion intravenös verabreicht wird. Der Vektor überträgt eine funktionale Kopie des GALC-Gens an Zellen des zentralen und peripheren Nervensystems. FBX-101 korrigiert nachweislich die mit Krabbe assoziierte, zentrale und periphere Neuropathie, verbessert die Grobmotorik und bewirkt eine signifikante Verlängerung der Lebenserwartung in Tiermodellen. Dieser Ansatz besitzt das Potenzial, einige der immunologischen Sicherheitsprobleme zu überwinden, die bei herkömmlichen AAV-Gentherapien aufgetreten sind, und die Dauer des Gentransfers zu verlängern. Die FDA hat FBX-101 den Fast-Track-Status, den Orphan-Drug-Status und den Rare Pediatric Disease-Status zuerkannt; die EMA hat FBX-101 den Orphan-Drug-Status und den PRIME-Status (Priority Medicines) zuerkannt.

Über die RESKUE-Studie

RESKUE ist eine klinische Studie der Phase 1/2 zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von FBX-101 bei Patienten mit Morbus Krabbe im Kindesalter. Es handelt sich um eine unverblindete, nicht randomisierte Dosiseskalationsstudie, bei der die Probanden innerhalb von 21 bis 60 Tagen nach einer HSZT, dem derzeitigen Behandlungsstandard, eine einmalige intravenöse Infusion von FBX-101 erhalten. Als Kontrollgruppe wird eine große Zahl von Probanden mit natürlichem Krankheitsverlauf herangezogen. Weitere Informationen über die RESKUE-Studie finden Sie online unter https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04693598.

Über die REKLAIM-Studie

REKLAIM ist eine unverblindete, nicht randomisierte klinische Dosiseskalationsstudie der Phase 1b, an der derzeit Kinder mit asymptomatischer infantiler und symptomatischer spätinfantiler Krabbe-Krankheit teilnehmen. Die Studie untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit einer einzelnen intravenösen Infusion von FBX-101, die mehr als 90 Tage nach einer HSZT, dem derzeitigen Behandlungsstandard, verabreicht wird, wenn der Patient teilweise oder vollständig immunkompetent ist. Als Kontrollgruppe wird eine große Zahl von Probanden mit natürlichem Krankheitsverlauf herangezogen. Weitere Informationen über die REKLAIM-Studie finden Sie online unter https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05739643.

Über Forge Biologics

Forge Biologics ist ein hybrides Auftragsherstellungs- und Entwicklungsunternehmen mit Spezialisierung auf Gentherapien in der klinischen Phase. Forge hat sich dem Ziel verschrieben, den Zugang zu lebensverändernden Gentherapien zu verbessern und die Umsetzung von der Idee zur Behandlung zu unterstützen. Die 200.000 Quadratfuß große Anlage von Forge nutzt 20 cGMP-Suites in Columbus, US-Bundesstaat Ohio, "The Hearth", als Hauptsitz des Unternehmens. The Hearth ist eine maßgeschneiderte cGMP-Anlage für die AAV-Herstellung und unterstützt skalierbare, End-to-End-Produktionsdienstleistungen. Das Angebot umfasst die Prozess- und Analyseentwicklung, die Herstellung von Plasmid-DNA, die Herstellung von viralen Vektoren, die Endabfüllung sowie Beratungsdienstleistungen zu regulatorischen Fragen, um Gentherapieprogramme von der präklinischen bis zur klinischen und kommerziellen Phase zu beschleunigen. Forge verfolgt einen Ansatz, bei dem der Patient im Mittelpunkt steht, und strebt an, die Entwicklungszeiten dieser transformativen Medikamente für diejenigen zu verkürzen, die sie am dringendsten benötigen. Weitere Informationen unter www.forgebiologics.com.

