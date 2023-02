Wie Eaton, der Spezialist für intelligentes Energiemanagement, heute mitteilte, hat sein Geschäftsbereich eMobility ein 3-in-1-Entlüftungsventil für Batterien von Elektrofahrzeugen eingeführt hat. Das Ventil ist beispiellos auf dem Markt, da es über drei einzigartige Funktionen verfügt: einen Mechanismus zur Überprüfung der Dichtigkeit des Batteriegehäuses sowie eine passive und aktive Entlüftung zur Überdruckentlastung des Fahrzeugbatteriegehäuses.

Eaton's 3-in-1 battery vent valve for electrified vehicles is precisely and flexibly designed to meet specific opening pressures and optimize venting.

"Nach der jüngsten Markteinführung unserer einstufigen Batterieentlüftung erweitern wir unser Portfolio für Batteriesicherheit", erklärt Jens Buhlinger, Manager, Battery Technology Development, Vehicle Group bei Eaton. "Wir sind sehr erfreut, eine 3-in-1-Technologie anbieten zu können, die dazu beiträgt, die Systemintegrität von immer leistungsstärkeren Elektrofahrzeugen zu gewährleisten."

Dank der Entlüftungsfunktion des Batteriegehäuses kann auf die Installation eines Entlüftungsventils als letzten Schritt des Batteriemontageprozesses verzichtet werden, der bei den Architekturen heutiger Elektrofahrzeuge Standard ist. Die Dichtheitsprüfung mithilfe des 3-in-1-Batterieentlüftungsventils von Eaton ist gründlicher als herkömmliche Methoden, da sie auch die Dichtungsfläche der Entlüftung selbst prüft, wenn das Batterieentlüftungsventil bereits installiert ist. Zudem hat Eaton ein Werkzeug für seine Kunden entwickelt, mit dem sie den Mechanismus der Dichtheitsprüfung an ihren Montagelinien betätigen können, um eine Prüfung durch Druck oder Vakuum zu ermöglichen.

Das 3-in-1-Batterieentlüftungsventil von Eaton ist präzise und flexibel konstruiert, um spezifische Öffnungsdrücke zu definieren und die Entlüftung zu optimieren. Die federbasierte Betätigungstechnologie ermöglicht verschiedene Spezifikationen für den Öffnungsdruck mit demselben Ventildesign, um auf diese Weise Skaleneffekte zu erzielen.

Die bewährte Versiegelungstechnik des Ventils ermöglicht den Herstellern, sehr niedrige Öffnungsdrücke zu spezifizieren. Das 3-in-1-Batterieentlüftungsventil verfügt außerdem über einen Low-Flow-Atmungsmodus, bei dem die Luft durch ein poröses Material strömt, um den Druck während des normalen Betriebs zu normalisieren.

"Unser neues 3-in-1-Batterieentlüftungsventil kann sowohl durch unsere robuste Schnellverbindung als auch durch eine geschraubte Metall-auf-Metall-Verbindung montiert werden. Dies gibt unseren Kunden die Freiheit, ihre bevorzugte Montagemethode zu wählen und zugleich eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten", so Buhlinger.

Eaton ist ein Unternehmen mit Spezialisierung auf intelligentes Energiemanagement, das zur Verbesserung der Lebensqualität und dem Schutz der Umwelt für Menschen rund um den Globus beitragen will. Wir haben uns dazu verpflichtet, unsere Geschäfte korrekt zu führen, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und in Zukunft. Indem wir die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung nutzen, beschleunigen wir die weltweite Transformation auf erneuerbare Energien, helfen bei der Überwindung der dringendsten Herausforderungen beim Energiemanagement und handeln im besten Interesse unserer Stakeholder und der Gesellschaft insgesamt.

Das 1911 gegründete Unternehmen Eaton begeht sein hundertjähriges Börsenjubiläum an der New York Stock Exchange. Im Jahr 2022 haben wir einen Umsatz von 20,8 Milliarden US-Dollar erzielt und Kunden in mehr als 170 Ländern bedient. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

