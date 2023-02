Beseitigt die Komplexität der Entwicklung von Anwendungen für die Industrie 4.0 durch Low-Code/No-Code-Tools

Radisys Corporation, ein weltweit führender Anbieter offener Telekommunikationslösungen, meldete heute, dass die anerkannte Engage Digital Platform (EDP) um Engage Media Analytics ergänzt wurde. Die umfassende Lösung Engage Media Analytics bietet Kommunikationsdienstleistern (CSPs), Systemintegratoren und Unternehmen kosteneffiziente visuelle Low-Code/No-Code-Design-Tools zur Erstellung von Anwendungen für die Industrie 4.0 mithilfe neuer, KI-gestützter Audioanalytik und Computer-Vision-Funktionen.

Im Rahmen der Anwendungsmöglichkeiten von Engage Media Analytics kann medizinisches Personal benachrichtigt werden, wenn ein Patient im Rollstuhl Hilfe benötigt oder ein älterer Patient daheim aus dem Bett gefallen ist. Überdies ist es möglich, entscheidende Schlüsselwörter oder Hintergrundgeräusche bei einem Notruf zu bestimmen, um das Gespräch mit einem Live-Agenten zu unterstützen und bei lebensrettenden Entscheidungen zu helfen, ein Feuer in einer Fabrik, einem Universitätsgebäude oder einem anderen Ort zu erkennen und die Rettungskräfte zu alarmieren, Regale im Einzelhandel zu überwachen und Kundenidentifikation, Standort und Live-Video zu kombinieren, um Rabattcoupons an das Telefon eines Vielkäufers zu senden, wenn dieser sich einem Ort mit Aktionsartikeln nähert, und es gibt viele weitere Dienste für die Industrie 4.0.

Die Lösung Engage Media Analytics bietet eine einzigartige Kombination von Funktionen:

Standardmodelle mit Personen- und Objektzählung, Erkennung und Klassifizierung von Objekten und Geräuschen sowie biometrische Authentifizierung. Überdies unterstützt Engage Media Analytics die Modellanpassung und die Erstellung neuer Modelle.

Die Möglichkeit zum Auslösen von Aktionen basierend der aus dem Medienstrom gewonnenen Erkenntnisse, sowohl durch andere Kommunikationsfunktionen in der EDV wie etwa Sprach- und Videoanrufe, die Herstellung einer spontanen Konferenz, das Versenden von Warnmeldungen und die Aufzeichnung als auch die Einbindung externer Systeme zur Einleitung von Geschäftsprozessen in Workflow-Tools für Unternehmen.

Verteilte Bereitstellung von Diensten über öffentliche und private Clouds, Netzwerk-Edge-Infrastrukturen und auf dem Firmengelände, um Anwendungen zu ermöglichen, die eine niedrige Latenz und eine kosten- und bandbreiteneffiziente Netzwerknutzung für den lokalen Breakout erfordern, und den Datenschutz und die Datensicherheit zu gewährleisten.

Alan Quayle, Gründer TADHack, TADSummit, sagte: "Die programmierbare Kommunikationsbranche (CPaaS) entwickelt sich vom Schwerpunkt auf Vernetzung in Richtung eines Verständnisses der Kommunikationsinhalte durch programmierbare Medienanalytik. Praktisch umsetzbare Informationen und Compliance sind wichtig für die Bereitstellung innovativer neuer Dienste. Die alles aus einer Hand bietende Engage Digital Platform liefert KI-basierte, umsetzbare Informationen, mit denen Dienstanbieter betriebliche Effizienzen für die geschäftskritischen Anwendungen ihrer Kunden ermöglichen können."

Engage Media Analytics von Radisys kann in einer verteilten Edge-Cloud implementiert werden. Eine Integration in öffentliche oder private 4G/5G-RAN- und Kernnetzfunktionen wie der Network Exposure Function (NEF) ist möglich, sodass eine Abstraktion der Komplexität für Anwendungsentwickler erreicht wird, um Industrie-4.0-Anwendungen schnell und kostengünstig zu entwickeln.

Al Balasco, Head of Media and Application Solutions, Radisys, führte aus: "Die Konvergenz und gleichzeitige Reife mehrerer Technologien wie KI-basierter Computer Vision, 5G, Edge Cloud und programmierbarer Kommunikation eröffnet Dienstanbietern und Systemintegratoren neue Möglichkeiten, mit Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zusammenzuarbeiten. Mithilfe von Engage Media Analytics können Dienstanbieter die Vorteile der Bandbreite, geringen Latenz, der Vernetzung im Internet der Dinge (IoT) und Edge-Cloud-Ressourcen kombinieren, um öffentliche und private 5G-Netzwerke zu monetarisieren und individuelle Lösungen wie die prädiktive Überwachung in intelligenten Städten, Fernüberwachung von Unternehmensgeländen, die Automatisierung von Geschäftsabläufen für die Produktqualitätssicherung, die Verkehrsüberwachung und vieles mehr anzubieten."

