Lenovo führt den jährlichen Intelligent Transformation Index ein, um die weltweite Einführung digitaler Intelligenz zu untersuchen

Um die Einführung von Technologien zu untersuchen, die die intelligente Transformation voran bringen, hat Lenovo heute die erste Ausgabe des globalen Intelligent Transformation Index veröffentlicht, um die Akzeptanzraten transformativer digitaler Technologien in allen Märkten und Branchen zu vergleichen. Der Bericht wurde von Economist Impact verfasst und von Lenovo in Auftrag gegeben.

In allen Unternehmen verändert Technologie die Aspekte der Unternehmensfunktionen, aber es sind Technologien wie Big Data, künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der Dinge (IoT), die ein neues Paradigma des Wandels unterstützen intelligente Transformation für bessere soziale und wirtschaftliche Ergebnisse. Die Geschwindigkeit der Einführung wird jedoch durch einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften gehemmt.

Intelligent Transformation Index

Der Intelligent Transformation Index von Lenovo dient zur Bewertung der Marktakzeptanz von Big Data, KI und IoT auf der Grundlage veröffentlichter Daten der OECD und proprietärer Umfragedaten. Das Team von Economist Impact hat festgestellt, dass die Märkte in Nord- und Westeuropa im Vergleich zu anderen Märkten die höchsten Akzeptanzraten aufwiesen, vor allem aufgrund der fortschrittlichen Infrastruktur, der qualifizierten Arbeitskräfte und der zukunftsorientierten Regierungspolitik, die Vertrauen und Transparenz bei der Datennutzung fördert.

Den höchsten Rang aller im Index enthaltenen Märkte nahm Dänemark ein, wo der Intelligent Transformation Index zeigte, dass 27 seiner Unternehmen Big Data nutzten, während 24 KI-Technologie eingesetzt hatten. Während hochentwickelte Volkswirtschaften im Allgemeinen größere Fortschritte bei der intelligenten Transformation gemacht haben, ist ein hohes Pro-Kopf-BIP kein Garant für gute Leistung. Kanada und Australien belegten den 31.bzw. 32.Platz der 33 untersuchten Länder.

Betrachtet man die branchenübergreifende Einführung von Big Data, KI und IoT, so weist der Dienstleistungssektor der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) insgesamt die höchste Akzeptanz auf. Unternehmen in der Fertigungs- und Logistikbranche zeigen eine hohe Akzeptanz des IoT wegen der verbreiteten Anwendung dieser speziellen Technologie in der effizienzorientierten Lieferkettensteuerung. Wissensbranchen wie professionelle, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen verdeutlichen weitere Anwendungsfälle für Big Data und KI.

Die am wenigsten "intelligenten" Sektoren sind Beherbergung, Gastronomie und Bauwesen. In diesen Branchen sind Unternehmen in der Regel kleinere oder familiengeführte Unternehmen, denen es an Größe und Ressourcen mangelt, um die Welle neuer Technologien einzusetzen.

Wie geht es weiter mit der intelligenten Transformation?

Während die digitale Intelligenz noch in den Kinderschuhen steckt, geht aus dem Intelligent Transformation Index von Lenovo hervor, dass die Akzeptanz weitreichend und branchenübergreifend ist. Während der Aufbau einer digitalen Infrastruktur relativ schnell umgesetzt werden kann, liegt das größte Einführungshindernis im Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. In den kommenden Jahren wird es für Unternehmen eine zentrale Herausforderung sein, Mitarbeiter mit den notwendigen Fähigkeiten auszustatten, um sich an zunehmend datenorientierte und automatisierte Arbeitsabläufe anpassen zu können.

Zu Beginn des Jahres 2023 konzentrieren sich Unternehmen auf der ganzen Welt angesichts einer unsicheren Wirtschaftslage auf die Kostenkontrolle. Die Integration von Big Data, KI und IoT als sofort einsatzbereite Lösung über die Cloud kann dazu beitragen, die von den Unternehmen angestrebte intelligente Transformation zu unterstützen und erschwinglicher zu gestalten sowie die Einführungshürden zu senken und gleichzeitig eine fortschrittliche Geschäftsanalytik zu fördern.

"Die Studie Intelligent Transformation Index ist die erste länder- und branchenübergreifende Beurteilung der Faktoren, die den Einsatz intelligenter Technologie auf globaler Ebene vorantreiben. Länder, die in digitaler Intelligenz glänzen möchten, müssen über die "Dreifaltigkeit" von Talent, Daten und Infrastruktur verfügen", sagte Alexander van Kemenade, Principal bei Economist Impact.

"Auch die Branchen außerhalb des Technologiesektors benötigen unsere Aufmerksamkeit, da sie häufig das schwächste Glied in der Kette sind. Länder mit den höchsten Einführungsraten sind diejenigen, in denen auch Unternehmen in traditionelleren Sektoren wie Einzelhandel und Gastgewerbe die revolutionäre digitale Intelligenz integriert haben", fuhr van Kemenade fort.

Zur Reise von Lenovo durch die intelligente Transformation gehört die vollständige Einbeziehung von Big Data, KI und IoT in seinen über 30 Produktionsstätten, um eine widerstandsfähige Lieferkette aufzubauen. In der LCFC-Fabrik von Lenovo in Hefei, China, wird KI im Produktionsplanungsprozess eingesetzt, wodurch die Zeit von sechs Stunden auf 90 Sekunden reduziert und gleichzeitig das Ergebnis um 19 verbessert wird. Das IoT bietet vollständige Transparenz und tiefgreifende Analysen zur Problembehandlung, und die Analyse von Big Data auf einer Cloud-Plattform hilft, potenzielle Probleme zu identifizieren und Kundenanforderungen zu erfüllen, indem sichergestellt wird, dass Bestellungen pünktlich geliefert werden, was dazu führt, dass alle 0,5 Sekunden ein PC vom Band geliefert wird.

Auf dem diesjährigen Weltwirtschaftsforum wurde LCFC in das Global Lighthouse Network führender Hersteller aufgenommen, die die Führungsrolle und Integration von Technologien der vierten industriellen Revolution (4IR) verdeutlichen.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 70 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 171 der Fortune Global 500 rangiert, 82.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt und täglich Millionen von Kunden auf 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle bereitzustellen, hat Lenovo auf seinem Erfolg als weltweit größtes PC-Unternehmen aufgebaut, indem es in wichtige Wachstumsbereiche wie Server, Speicher, Mobilgeräte, Lösungen und Services weiter expandiert. Diese Transformation zusammen mit den weltbewegenden Innovationen von Lenovo schafft eine integrativere, vertrauenswürdigere und nachhaltigere digitale Gesellschaft für alle und überall. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com und in den neuesten Nachrichten auf unserem StoryHub.

