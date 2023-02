Das führende philippinische integrierte Telekommunikationsunternehmen. PLDTs Wireless-Tochter Smart Communications, Inc. (Smart) und Spectrum Effect® gaben heute bekannt, dass Smart mit der Einführung von Spectrum-NET einen neuen Standard für die Netzleistung und das beste Netzerlebnis für seine Kunden erreicht hat.

Smart hat Spectrum-NET im Jahr 2022 landesweit eingeführt. Dadurch konnte Smart die Interferenzen in seinem Netz um die Hälfte reduzieren und ist damit das sauberste Netz in der Region. Nach Angaben von Spectrum Effect schneidet Smart jetzt besser ab als andere Betreiber im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika sowie in Lateinamerika und liegt damit auf Augenhöhe mit nordamerikanischen und europäischen Ländern. Smart ist derzeit dabei, die neue automatische Entstörungsfunktion von Spectrum-NET zu altivieren, um die Netzkapazität zu erhöhen und die Dienstqualität für die von den verbleibenden Störquellen betroffenen Teilnehmer*innen zu verbessern.

"Funkfrequenzstörungen haben schwerwiegende Auswirkungen auf die Erlebnisqualität unserer Kunden, da sie zu langsameren Verbindungen und stotternden Anrufen führen können. Deshalb war es für Smart eine Priorität, sich dieser Herausforderung zu stellen", sagt Eric Santiago, Network Head bei PLDT und Smart. "Durch die Zusammenarbeit mit Spectrum Effect und die Übernahme der branchenführenden Spectrum-NET-Lösung hat Smart die gewaltigen HF-Störungen auf den Philippinen überwunden und bietet seinen Abonnenten im ganzen Land ein erstklassiges Erlebnis. Dies ist auch ein Beweis für das Engagement von PLDT und Smart, weiterhin in die Automatisierung unseres Netzes zu investieren und unseren Betrieb effizienter zu gestalten."

Smart hat das von Spectrum-NET betriebene SIED-Programm (Spectrum Interference Extraction Detection) eingeführt, um die Auswirkungen von HF-Störungen zu mindern und zu managen. Das SIED-Programm hat das gesamte Mobilfunknetz von Smart analysiert und bis Januar 2023 60 der durch passive Intermodulation (PIM) gestörten Zellen und 65 der durch RAN-Generated Interference (RGI) gestörten Zellen auf ein normales Niveau gebracht. Um die kontinuierliche Zunahme externer Störquellen (z. B. minderwertige Repeater oder "Booster"), insbesondere in städtischen Gebieten, einzudämmen, arbeitet Smart eng mit der National Telecommunications Commission (NTC) zusammen.

"Im Rahmen des SIED-Programms arbeitet Smart gemeinsam mit Spectrum Effect an der Entwicklung von Lösungen, die die Auswirkungen aller Arten von Interferenzen, einschließlich Booster, automatisch abmildern. Unsere Bemühungen haben dazu beigetragen, den Downlink-Durchsatz um durchschnittlich 40 und den UL-Durchsatz um 80 in den Zellen zu steigern, in denen wir HF-Interferenzen beseitigt haben. Wir haben den Wert des Spektrums maximiert und die Kundenerfahrung in unserem Netz verbessert. Dank automatisierter Prozesse konnten wir bei der Optimierung des Smart-Netzes präziser und flexibler reagieren", so Radames Zalameda, Head of Network Quality bei PLDT und Smart.

"Die Vision, das Talent und die Hartnäckigkeit des Smart-Teams zeigen sich in den erreichten Netzwerkverbesserungen und den beeindruckenden Ergebnissen des unabhängigen Benchmarkings ihres Netzwerks", kommentiert Charles Immendorf, CEO von Spectrum Effect. "Wir freuen uns, ein integraler Bestandteil des Smart-Netzwerks zu sein und weiterhin dazu beizutragen, die Grenzen für ein optimales Nutzererlebnis zu erweitern.

Über Spectrum Effect

Spectrum Effect hat es sich zur Aufgabe gemacht, die schwierigsten und kostspieligsten Probleme in der Mobilfunkbranche durch Innovation und Automatisierung zu lösen. Mit seiner Leidenschaft für bahnbrechende Technologien und technische Spitzenleistungen hat Spectrum Effect Spectrum-NET entwickelt, die branchenweit führende Lösung für die automatisierte, ML-gesteuerte Analyse und Abschwächung von RF-Interferenzen. Mit Spectrum-NET können Betreiber auf der ganzen Welt RF-Störungen schnell beheben, die Netzwerk-KPIs verbessern, ihre Assets vor Ort chirurgisch einsetzen, Einblicke in die spektrale Effizienz gewinnen und erhebliche OPEX- und CAPEX-Einsparungen erzielen. www.spectrumeffect.com.

Über Smart Communications

Smart Communications, Inc. (Smart) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PLDT, Inc., dem größten und einzigen integrierten Telekommunikationsunternehmen der Philippinen, im Bereich drahtlose Kommunikation und digitale Dienste. Smart bedient mit seinem kombinierten 2G-, 3G-, 4G-LTE- und 5G-Netz* etwa 97 der Städte und Gemeinden des Landes und bietet Mobilfunkdienste, Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen und Zugang zu digitalen Diensten und Inhalten für über 70,2 Millionen Filipinos*, unterstützt die wachsende digitale Wirtschaft des Landes und bietet das beste Kundenerlebnis für einen zunehmend digitalen philippinischen Lebensstil. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.smart.com.ph.

*Stand Ende März 2022

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

